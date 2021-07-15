让香港高校学生组织重回正轨

来源：明报

作者：黄俊琅

港大学生会评议会因通过的议案触发轩然大波，从特区政府主要官员及部门、港大校委会主席等先后发表声明，到学生会的组织致歉辞职、内部属会分别阐述立场，以至港大校方正式不承认学生会的存在地位，事件在社会引起广泛的讨论，社会各界也作出反应，表示不同意港大学生会评议会的做法。事件可谓引起社会震荡。在过去一段时间，客观条件形成大专学生组织被一般认为是社运组织主要骨干，令学生组织的存在显得有争议，而社会亦普遍认为学生在立场上不应与各类暴力事件挂鈎。不过，大专院校学生会历史悠久，有适当的认受性。加上，在教育层面上，要问的是：DQ学生组织是处理这次政治问题最好的方法吗？

大专学生组织的功能

在讨论港大学生会评议会悼念议案前，笔者认为可先了解大专学生组织的基本运作模式及架构。一般社会观感认为学生组织是“隐性政治团体”，但其在校园能贡献及服务的功能的确不少。一般曾担任过学生组织工作的朋友也了解，其实一般组织分为几个工作层面：内务及会务负责整个学生会大大小小的行政及活动工作，从属会院会系会等组织的工作协调、大型活动的举行，至处理会员投诉等；校政校务亦涉及大学多个委员会的整体发展、作为学生代表的咨询工作等；另外就是外务工作，主要以对外沟通及社会议题倡议为主。大专院校学生组织某程度上分工仔细清晰，每年“上庄”或当组织义工的同学少则数百，多则上千，在大学生涯或个人能力培养而言，绝对是一个重要的摇篮。因此，在港大公布不承认学生会独立社团注册地位的时候，可考虑“有史以来”学生组织对大学及同学带来的好处。

论悼念事件：有震慑力，已汲取应有教训

从港大学生会评议会这件事情来看，笔者有三个观点：

第一，同学和干事们已受到社会各界，特别是权力机关的批评和压力，而作出迅速的反应及道歉，大学应该重视从教育角度来处理同学不成熟的社会价值观。相信事情发展至今，相关同学已汲取应有的教训。

第二，在《港区国安法》通过以后，对学界特别是大专学生组织震慑力已经足够，包括大学生近年“上庄”的诱因减退、学生组织对于社会近年影响力减少等，不需要完全取缔学生会组织。

第三，过去学生组织以选举产生，在体制内肩负起学生代表的角色，担起不少服务及监察的作用，在学生事务、大学校园管治等领域，都是必不可少的元素，也不难看到不少大学校方与学生会共同推动的项目；同时大专学生组织也常在专业领域的社会议题，包括高等教育政策，出谋献策，为大专学生争取福利。因此，包括港大学生会在内的各院校学生组织，从历史上也有存在的空间，应该一篮子考虑其定位。

学校是给予机会的地方 DQ不是最好选择

近年香港社会特别强调教育及青年发展是重中之重，而笔者认为“全人发展”就是重点。每个年轻人的个人成长发展走来，肯定会遇上不少挑战及困惑。

当然，这次学生组织的表现触碰了社会底线，但在教育角度，在校园应该给予机会。常言道知错能改，“改”是重要。我们应该给予年轻人包容度，在阐明原则及让同学了解整体价值观后，应该给予空间及机会，才是有效推动高等教育及本地青年发展的基础。而DQ学生组织及相关学生，并不是最好的选择，加上学生组织有数十年甚至逾百年的历史，从定位和认受上有着重要位置。

因此，在整体社会考量、教育及青年发展的前提下，笔者希望港大校方重新考虑对学生会定位的决定，同时也呼吁其他大学管理层及学生组织加强联系及沟通，在整体学生利益的大前提下，寻求最大默契和共识，让学生组织重回正轨，持续向前发展。

作者是新思维副主席