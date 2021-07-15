贫富悬殊疫情挫经济 南非骚乱的深层问题

来源：明报

南非爆发27年来最大的骚乱。前总统祖马入狱引发其支持者不满，被视为直接促成这次骚乱的导火线，但该国多年来贫富悬殊严峻，加上经济受新型冠状病毒疫情重创，这些深层问题助长骚乱迅速蔓延。南非至今已三度封城，民众生计大受影响，今年首3个月的失业率破纪录达到32.6%，年轻人之间更达46.3%。这次骚乱恐进一步拖垮南非经济复苏和抗疫，形成恶性循环。

三度封城 失业率新高

据世界银行估算，南非是全球坚尼系数最高的国家，贫富悬殊问题严重。当地多数商业业务仍是由白人持有，而白人仅占工作人口约9%。疫情更令经济雪上加霜，南非是非洲疫情重灾区，去年3月首次实施严格封城。在去年第二季度，南非经济按季折合成年率收缩了51%，是该国最少近100年来最严重的季度萎缩。

南非面对第三波疫情，本月7日破纪录新增逾2.6万确诊个案。政府6月底下令第三度封城，虽然本周解除了部分限制，但数以百万计民众仍无法工作。一项3月至4月做的调查显示，南非约六分之一民众曾于过去7天捱饿。政府去年推出纾困措施，为未获其他资助的失业人士提供每月350南非兰特（约185港元）援助，但措施在今年4月底结束。在今次骚乱，约翰内斯堡就有年轻人称当局必须恢复这项援助，否则不会停止抢掠。

骚乱社会成本未来数年浮现

有声音忧虑，骚乱恐加剧当地经济困境和疫情。南非兰特曾是疫情下表现最好的新兴市场货币之一，惟周二（13日）跌至近3个月低点。联合国驻南非办事处忧虑，骚乱令劳工交通受阻，并造成食物和必需品短缺，恐加剧失业、贫困和不平等的问题。地方官员忧虑骚乱造成的社会成本或会于未来数年，以失业和贫穷人口增加等形式浮现。

当地医院本已忙于应付第三波疫情，代表241间公立医院的“全国医院网络”指，他们的氧气和药物快要耗尽，大部分是透过东部港口城市德班进口。骚乱亦导致部分疫苗接种中心关闭，拖慢接种进度，南非仅6.7%人已接种最少一剂疫苗。