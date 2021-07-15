《苹果日报》事件折射北京治港先严后宽

来源：香港01

01观点

由《港区国安法》实施，非建制派被大规模拘捕，黎智英在囚，《苹果日报》结业，到选举制度修改……香港政治形势在过去一年变化之大有目共睹。香港民意研究所今年3月的报告已显示，两成受访者计划移民。尽管一些人谈移民仍只是说说而已，但踏出第一步的人也不少，而且这几个月后，相关数字只怕更高。移民潮或多或少反映许多市民对于今后北京治港政策走向的一个预判：北京严厉管治香港的时代开始了，“一国两制”的空间愈来愈小。

要掌握北京的治港用意，首先要明白在中央眼中，回归以来消极“一国两制”的管治方法不奏效，加上特区政府严重缺乏作为，以至香港政治、经济及社会的深层次矛盾积重难返，爆发占中、旺角骚乱及修例风波。中央政府如今调整治港思路，积极制定《港区国安法》、决定立法会议员延任安排、修改选举制度。《苹果日报》管理层及相关公司被警方以《港区国安法》起诉，也要放在此大脉络下理解。

政权一连串动作十分紧迫，令不少市民难以接受，但中央针对的显然是社会的稳定性和政治秩序，要打击的是推动独立的政治力量。由目的论观之，随着国安制度的完善，安全系数的提升，北京治港必然会退出止暴制乱的斗争模式，甚至可以用先严后宽来理解。

重构一国两制 避免过犹不及

毋庸讳言，一些香港人担心中共在此过程中，同时将政治正确推向极端，出现过犹不及、宁左勿右的错误。这对于中共来说，无疑也是一个挑战，其必须认识到自身体制的惯性，过往亦曾出现宁左勿右的危机。这亦是为什么港澳办主任夏宝龙曾明确指出不是要“搞清一色”，并提及中央政府“理解和包容”香港市民“对国家、对内地存在各种成见和偏见”。

但另一方面，香港人也要认识到中共一直以“一国两制”为为傲，视之为对于改革开放和解决台湾问题有重要意义的制度典范。“一国两制”事关国家大局，是中共十九届四中全会确定的根本制度之一，中共又怎么可能自毁长城？既然北京不愿看到香港的“一国两制”失败，香港必然不会成为一个普通的内地城市。

从这个意义上来说，中共过去一年来的动作既是强硬与严厉的，但亦是曾重构“一国两制”、制定“一国两制2.0”的方法，以针对性地解决以往的问题。更重要的是，“一国两制”本身就是同时包含严与宽的辩证原则，“一国”是前提和基础，偏向严厉，“两制”是政治空间，偏向宽松。当“一国”的底线固牢了，“两制”享有更大的空间也就顺理成章，可以预期中央将授予香港更多空间发展自己的制度。