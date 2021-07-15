日本对台湾的重视并无实际意义

来源：香港01

01观点

日本政府周二（13日）公布今年度的防卫白皮书，循以往习惯以国别分述日本周边的军事状况。然而，今年的白皮书首度将台湾从中国章节中抽出，独立成一个个别议题置于中美关系之后。不单如此，在台湾的部分中，白皮书还指出中国军队近来在台海周边愈发活跃，强调台湾情势的安定对日本而言相当重要。这引起了中国外交部强烈的抗议，进一步挑动中日及台海的紧张局势。

早前日本防卫副相中山秀泰于美国保守派智库发言质疑“一中政策”以及呼吁美日共同保卫台湾，副首相麻生太郎亦在访问中提出假如中国对台用武，日本可能卷入存亡危机，届时美日得共同保卫台湾。“01观点”当时已经指出，日本主要官员这些表态反映了日本鹰派对台湾的干预跟西方国家不一样，不只是出于意识形态上与中国的对抗，而是他们渐渐表达出将台湾视为日本势力圈的企图。

鹰派正掌握日本对华关系

新出的白皮书不单只将台湾抽出中国章节，形式上挑战“一中”的论述框架，更明言台湾的安定对日本相当重要，这种论述与中山和麻生两人的“保卫台湾论”如出一辙，无不是支持日本当局伸手干预台海局势。中山或麻生的发言或可解释为个别官员的观点或失言，但白皮书是日本官方的政策文件，那便不可能解释为个别例子了。

从近来日本日渐频繁和明确的表态当中，可见日本当局已将干涉台湾视为政策的一部分。虽然在美国特朗普政府时期，日本曾经试图大力改善中日关系，然而随着拜登上场与新冠疫情爆发后的势力再平衡后，日本对华鹰派已完全掌握了政策制定的方向。比起中国能带来的经济利益，似乎日本更视之为威胁。又或者有一些分析认为，由于中国不想日本完全倒向西方阵营，因此不太希望对日本采取太强硬立场，而部分鹰派视之为中国的软肋，认为可以对中国加大挑衅。无论如何，日本对华鹰派无疑掌握了中日关系的论述。

日本在台湾问题上终究只是口水战

不过，日本在台湾问题上的表态虽然会令中国不满，但实际上却完全没有杀伤力。从任何角度看，假设台湾真的发生战争，日本也很不可能军事介入。一则是日本的宪法不容许，前首相安倍花了多年希望伤改宪法容许自卫队扩大军事行动的范围，但在国内仍然面对重重困难，毕竟二战后日本民众“反战”的意识已经根深柢固。而且新冠疫情以来，自民党的支持也面临挑战，奥运至今仍然充满争议，右翼鹰派在此政治环境下更难推进修宪议程。

二来，日本并没有军事实力与经济实力参加战争。以现时日本政府的负债比例，如果还奢想加入与中国这般体量的国家作战，那财政压力将令日本国债崩溃、通胀飞升也将破坏社会经济。而花上这般大的代价同时，日本也没有保证能在战争上占上风。从这两点上看，日本鹰派在台湾上的动作终究只是口水战，对中国没有具体威胁。这也是为何日媒以至于日本国内舆论场，几乎都不愿意花太多篇幅于台湾问题上。因为日本对台湾的表态终究只是外交形式上的，并不能将战争的可能性令国民陷入恐慌。

这也是为何日本官员千方百计希望将美国拖下水，令美国出面保证台湾安全，这样自己便可以“拿他人的钱造体面”不单卖一个人情予台湾，也保住台湾于自己的势力圈内。对于中国而言，日本这些政策表态其实不痛不痒，只要美国没有作出任何具体承诺，没有必要过于认真。