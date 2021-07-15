来源：路透社

作者：乔艳红

从中国高层近期表态和实际操作来看，中国宏观政策“不急转弯”或已接近尾声，中国已率先政策恢复常态，在全球宏观政策中保持领先态势；宏观调控下半年将恢复稳健、“以我为主”，主要根据国内外形势变动适时预调微调。

李克强总理周二召开经济形势座谈会亦没有再提政策“不急转弯”，只是强调坚持不搞“大水漫灌”，针对国内外环境变化和市场主体需求，保持宏观政策连续性稳定性；同时增强前瞻性精准性，加强区间调控。

去年底中央经济工作会议首次提出宏观政策“不急转弯”，给市场吃下定心丸，原本投资者担忧伴随着中国经济率先步出新冠疫情泥沼、并迅速展开复苏，疫情期间的特殊支持政策也许会快速退出。随后今年3月总理的政府工作报告以及4月底中央政治局会议均重申了“不急转弯”。

“中国去年底开始的政策‘正常化’已经完成，进入了政策微调期，下半年财政有发力空间，结合货币灵活调整配合，社会融资条件有望企稳，保持经济复苏稳健，”摩根士丹利中国首席经济学家邢自强称。

他认为，疫情的局部反复和宏观审慎政策的作用下，中国二季度经济复苏力度低于预期，两年复合平均GDP增速大约保持在5.5%，仍低于疫情前的潜在增速，尤其是私人消费和制造业投资的复苏步伐较慢。

不过他对中国下半年经济仍不悲观，因为“中国经济在全球总体仍属于优等生，以上属于进取中的烦恼。更何况，中国去年至今已率先政策恢复常态，其政策空间远高于其他刺激政策竭泽焚薮的发达经济体。”

昨日中国央行官员在谈及上周五全面降准时也称，“（中国货币政策力度）今年上半年已经基本回到疫情前的常态，在全球宏观政策中保持领先态势”；并再次强调，“降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作，稳健货币政策取向没有发生改变”。

“是不是已经完成了两个弯？去年开始逐步收紧和正常化，今年以降准为标志，似乎又在开启从稳中偏紧向稳中偏松转个小弯？不过是否‘转个小弯’还需继续观察，如果进一步偏宽松调节，就可以确认，”中原银行首席经济学家王军称。

不过中信证券首席宏观分析师程强日前在政策点评报告中称，降准并不代表央行货币政策发生转向，他认为货币政策仍处于“温和”正常化阶段，预计下半年利率工具将保持不变。

从总理座谈会看7月底政治局会议

通常7月下旬的中央政治局会议，会对当年度下半年的宏观调控政策进行定调。但从政治局会议前的总理经济形势座谈会，往往也能看出一些端倪。

上一次李克强召开经济形势专家和企业家座谈会是在4月11日，中共中央政治局会议则在4月30日召开。去年7月则是13日总理召开经济座谈会，政治局会议随后在30日召开。

本周二李克强主持召开了经济形势专家和企业家座谈会，对经济形势的判断是：今年以来经济运行稳中加固，发展动力进一步增强，但不确定不稳定因素较多，特别是大宗商品价格大幅上涨抬升企业成本，中小微企业困难较大。

因此要“做好跨周期调节，应对好可能发生的周期性风险，大力推进改革开放，在发展中保障和改善民生，巩固经济稳中向好态势，确保完成全年发展主要目标任务。”

座谈会亦提到了降准，“近期实行的降准措施要体现结构性，更加注重支持中小微企业、劳动密集型行业，帮助缓解融资难题。”

“不宜将全面降准解读为货币全面宽松的开始，而更应该把它看成国内多项宏观政策系统调整的先导，”中银国际证券首席经济学家徐高日前称，“这次降准显示，决策者更加重视经济增长的下行风险，并在采取措施加以控制。”

他指出，单从货币政策的逻辑来找此次降准的理由有些困难，但如果从货币政策和财政政策配合的角度来看，降准就比较容易理解，在今年上半年财政政策明显收紧，而经济增长动能又有所减弱的背景下，决策者有必要通过更宽松的货币政策来支持实体经济增长。

“这意味着国内宏观政策整体趋紧的阶段可能已经过去，未来国内宏观政策会相机抉择来对冲外需可能的变化，以维护国内经济增长的平稳。”徐高称。

李克强要求统筹今年下半年和明年经济运行，着力保持在合理区间。积极的财政政策、稳健的货币政策要继续聚焦支持实体经济和促进就业。支持用好地方政府专项债等资金，推进重大工程、基本民生项目等重点建设。

要综合施策缓解大宗商品价格上涨压力。加强公正监管，反对垄断和不正当竞争，让中小微企业在公平竞争中有更多选择和成长空间。鼓励中小微企业向“专精特新”发展。