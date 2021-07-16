台港关系恶化 量变到质变

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中国大陆改革发展45年以来，香港一直担负着关键性角色，虽然其间经历主权易手，但是邓小平承诺“马照跑、舞照跳、五十年不变”，一国两制让港人放心、国际安心，继续以香港为投资基地，大陆为生产工厂、消费市场，开创了傲人的经济奇迹。

但是随着大陆的全面发展，上海、广州、甚至深圳都后来居上，中国大陆可以不靠香港而发展，但香港却离不开中国独立存活，况且，中国收回香港24年来，手伸得愈来愈深，合法入港定居的大陆人愈来愈多，伴随着大陆影响力的渐次加大，这也注定了香港的命运。

过去40年来，香港是台湾与大陆相连的重要管道，诚如学者所指出的，“香港是台湾公司进入中国大陆的跳板，也是大陆公司进台湾的跳板”，但是随着两岸关系的恶化，台港关系也急转直下。

去年5月，蔡英文总统宣布一旦港版国安法实施，台湾会为香港人民提供必要协助，这引发中国大陆关切台湾是否将“庇护”香港异议人士，尤其北京更认定台湾的驻港办事处，是介入香港事务、影响国安的工具，导致港府日前特别发声明，批评台湾为2019年反送中运动的示威者提供支援，“形同挑衅行径”，在5月中宣布香港经济贸易文化办事处暂停运作，澳门经济文化办事处也相继停止运作。

港府并对台湾香港办事处人员签证设置不合理的政治条件，要求签署“一中承诺书”，导致我方驻港人员无法续留及赴任，台湾驻香港办事处处长等七名官员已返台，仅剩一名经济组组长留守至7月底；这其实非港府所愿，但港台关系属于北京中央职权，由中联办台湾事务部长督导，非港府可以自主决定。

至此台港之间的官方管道已经正式全部断绝，这势必影响香港传统上担任两岸间商业和金融交流管道的角色，而去年，台湾是香港第二大贸易伙伴，香港是台湾第五大贸易伙伴，双边贸易额达港币650亿美元，台湾的公司投资香港9.12亿美元，在香港注册的公司投资台湾5.55亿美元。这势必影响台港互动与双边贸易投资关系。

乐观者认为，这只是暂时性的，未来会恢复，陆委会主委邱太三强调，台港关系在经贸、教育、文化上都很紧密，“除非有其他情势造成业务无法推广，否则不考虑撤馆。”目前当地还有香港雇员留守，根据陆委会公布的未来运作方案，台湾驻港办事处可以透过视讯或邮寄等方式提供服务，不会因为双方人员无法派驻，而让机构功能全然萎缩。

但是也有悲观的看法指出，过去台湾的香港政策一直是定义在《中华民国宪法》架构下之特殊台港关系的基础上，但是随着香港国安法的施行，台港关系恐怕回不到从前了。

北京不仅对香港管制加强，保安局局长破天荒升任“二把手”政务司司长，香港公务员到内地挂职轮替，教科书更全面强化爱国教育，香港已经逐步“内地化”，这会让台湾必须要比照大陆地区的方式，来对应香港，不再能容许将台港关系特殊化。

有两个例子特别明显，虽然今年前五个月，台湾批准将近4,000名港人的居留申请，比前一年增加44%，但是台湾方面也开始警觉，现在香港受到中共控制，必须避免中国大陆利用港人移民的漏洞来渗透台湾，未来港人来台，以及居留申请，恐怕都将紧缩。

二是，目前认定陆资未到三成比例为港资企业，但是香港环境很难界定何者为红色企业，何者为粉红企业，台湾投审会现在所持的标准愈来愈严，未来恐将对港资与陆资画上等号。

在政治上，香港模式在台湾已经毫无吸引力，没有政党愿意接受一国两制，但是香港与台湾还是唇齿相依，两地人民来往密切，眼看着香港这一年来由量变到质变，台港关系也随之恶化，这个转变是值得我们注意的。