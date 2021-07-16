美援日防中 不等于保台

来源：联合新闻网

作者：徐勉生

日本政府13日发布2021年版《防卫白皮书》，由防卫大臣岸信夫在内阁会议上简报主要内容。今年白皮书首度指出，台湾局势对于日本安全保障，以及国际社会的稳定相当重要。有论者将此解读为美日将联手保台。

这是四月日相菅义伟与美国总统拜登在华府发表联合声明，强调台海和平稳定重要性之后，日本政府再度正式对台海议题表态。由于拜登近来在亚太及欧洲连续发动“反中同盟”，要求各盟友共同强调台海和平的重要性，显示日本似抵挡不住美国压力，决心在美中间选边，倒向美国。

白皮书除了强调台海和平，对台湾相关章节编排也做出调整，不再将“台湾”置于“中国”章节，而是新增“美国及中国关系”一节，将相关内容置于该节“印太地区美中军事动向”项下。

更甚者，在描绘军队部署图中，将大陆“五大战区”与台湾地区以不同颜色标示，刻意将台湾与中国大陆区隔，造成“台湾与中国脱勾”的印象。以上均反映出日本在美中两方压力下，不得不屈从美国意志，采取“亲美反中”态度。

日本原本也有自身战略与经济利益考量，虽在政治与军事上对美国马首是瞻，但日本第一大贸易伙伴是中国大陆，使日本无法忽视大陆市场，对大陆采政经分离两手策略。

但北京二月实施《海警法》，日本危机感加深，担心中国大陆在东海及钓鱼岛海域作为，终将损害日本利益。两相权衡，不得不将领土主权议题置于经济利益之上，极力争取美国奥援。除在驻日美军问题上展现善意外，也充分呼应美国对南中国海海域航行自由，以及台海和平立场。

日本副首相麻生太郎五日在东京公开表示，中国如果侵略台湾，日本将对此事视为“存立危机事态”。对照新版《防卫白皮书》对台海和平的重视，有论者认为日本有可能根据《美日安保条约》及2015年《安全保障法制》的新增规定，让日本自卫队行使集体自卫权，与美国共同出兵保台。

但是，美国国务卿布林肯四月接受专访时说，美国长期遵照台湾关系法的承诺，确保台湾有能力自我防卫及维持西太平洋和平安全。但被问到美国是否会在大陆侵略台湾时做出军事回应，布林肯则说他不愿回答假设性问题。白宫国安会印太事务协调总监坎伯，六日在智库远距对谈时公然表示，“我们支持强健的美台非官方关系，我们不支持台湾独立”。充分显示，美国会极力避免与北京在台海议题上正面冲突。

美日真正意图与最终目标，是遏制中国大陆在西太平洋继续扩张，同时吓阻北京对钓鱼岛采取实际行动，以避免被卷入战火身受其害。因此，美日同盟顶多就是防止北京以武力夺取钓鱼岛。若认为美日将联手保台，恐怕就完全是一厢情愿、不切实际想法。

作者是高雄市对外关系协会前常务理事