中美摩擦增 专家倡建机制防走火

来源：明报

随着中美近年摩擦增多，有中美专家都主张两国须加强对话及建立危机管理机制，以防“擦枪走火”，但若要真正落实机制，存在技术问题和政治阻碍。

高层战略对话未缓局势

今年3月，中美高层战略对话在阿拉斯加安克雷奇举行，但会谈未能助两国关系缓和，反而暴露出中美改善危机管理机制必要性。中国军事科学院高级顾问姚云竹指出，该会议显示中美现在不能依靠战略互信去避免危机，必须改善双方的危机管理机制，包括更新涉及两军近距离接触的行为准则。

华盛顿智库美国企业研究所高级研究员库珀（Zack Cooper）与曾任拜登副总统亚洲政策特别顾问的斯托克斯（Jacob Stokes），去年9月在美国军事评论网站War on the Rocks撰文，称为缓和当前中美紧张局势及管理潜在危机，建立对话和危机管理机制非常重要。

文章引述美国国务院前东亚及太平洋事务助理国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）和大西洋理事会的分析员怀恩（Ali Wyne）说法，指美中几乎没设置护栏（guardrails）来防止误解或误判升级，提出建立信任措施；美国的中国问题专家沈大伟（David Shambaugh）也敦促建立通讯机制，防止军事冲突升级为全面战争。

北京早有意与美国建立各种危机管理机制，机制一般分为3类，包括外交渠道、领导人热线和军事协议。不过，库珀与斯托克斯分析认为，若要设立热线，要处理政治体制不同而衍生问题，美方认为其中一个主要障碍是难以在中国找到合适对口官员。

另一个问题是中方有时会关闭危机沟通联系，上述分析文章引述澳洲分析师加诺特（John Garnaut）表示，中国曾两次长时间切断国防电话连线以抗议美国行动。文章提到，当美军1999年误炸中国驻南斯拉夫大使馆，中方当时没接听美方电话。