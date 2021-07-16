南非骚乱的“完美风暴”与社会结构问题

来源：香港01

01观点

尽管“完美风暴”并非很好的说法，但不少人以此中译英文的“perfect storm”，意指多项不利因素齐集，令情况变得非常恶劣。近日发生骚乱的南非便可谓出现了一场“完美风暴”。

“我连食物也很难找到”，BBC的标题如是说。《金融时报》的更严峻，“我就快要互相吃对方”。南非骚乱持续数天，遭抢掠的商场及店舖不计其数，死亡人数至少117，逾千人被捕。当局早前派遣平乱的2,500名士兵被指不足，国防部周三（14日）再派2.5万人增援。

南非这场骚乱的触发点在于前总统祖马（Jacob Zuma）上周因藐视法庭而服刑，支持者在其家乡夸祖卢纳塔尔省首先引发示威，随后迅速蔓延至其他城市。

祖马任内用公帑豪华装修大宅，让富商家族古普塔干预政府运作，肆意开除财政部长，本来已经声名狼藉。是次其锒铛入狱，自然也获不少人支持，尤其认为是南非法院的一场胜仗，敢于将属于执政党的前总统判刑。《经济学人》便以“南非法治之战”为题，指出维持祖马判囚、平息当前骚乱，乃扞卫南非法治之举。

种族隔离结束 结构差距仍在

但若以为这只是一场关乎治安的骚乱，或是关乎政治的冲突，也是低估及简化了问题的复杂性。正如南非自由州大学教授Tim Murithi在接受半岛电视台访问时指出，“这反映了这次危机的多层次性质……社会及经济差异、种族隔离年代留下来的社会区隔，加上祖马2009年至2018年的管治不善”。

事实上，南非虽然自1994年起废除种族隔离政策，但国内差异问题仍然严重。仅在骚乱发生前几天，约翰内斯堡大学教授佛里德曼Steven Friedman便在社交媒体上指出，南非亟需要一场结构性改革，让广大基层真正能同享经济及社会好处，而不再是让利益集中在小撮黑人及白人的手上。而且非国大作为曼德拉留下来的最重要政党，党内政治派系的斗争亦未解决，不利于推动改革。

故此，南非骚乱是明显案例，说明了经济及社会结构问题拖延未解，便容易因一些政治上的触发点而一发不可收拾。有能力、有识见的从政者断不能只知“头痛医头，脚痛医脚”，仅着眼于表面问题，而对社会的结构状况懵然不知，或者视若无睹。港大教授、基本法委员会委员陈弘毅在2019年曾指出，反修例风波是一场完全无必要及可以避免的“完美风暴”，法律训练出身的他未必对社会结构问题有充份了解，但若是如社会学出身的政治领袖，又岂能不知不察？