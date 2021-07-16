分析：菅义伟可能成为另一个日本短命首相

来源：路透社

在新冠病例激增及东京奥运会缺乏民意支持的挑战之下，日本首相菅义伟显得左支右绌，有成为下一个短命首相的危险。

菅义伟去年9月上任时支持率约在70%左右，目前已暴跌到仅略高于30%--传统上认为这是日本领导人的危险线。

前任首相安倍晋三去年以健康状况不佳为由辞职，结束了将近八年的任期，成为日本在任期最长的首相。在此之前，日本在六年期间经历了六位首相，其中包括安倍晋三自己只做了一年的第一个首相任期。

菅义伟的梦想是疫情获得控制，成功主办东京奥运会，然后举行大选。但最近新冠病例激增，导致东京第四度进入紧急状态，并迫使奥运会主办当局决定几乎全面禁止观众进场，其美梦已经破灭。

“他在处理党务和政策方面做得不好，没有人喜欢由他掌权，”中央大学名誉教授Steven Reed说。“他们只差还没找到替代者。”

东京周四新增病例激增至1,308例，创下近六个月来的新高，医学专家发出了警告。日本的防疫限制措施主要为自愿性质，不具强制性，未能遏制可能扩大传染的人员流动。

经济再生大臣西村康稔为了推动防疫措施，企图让餐饮店停止供应酒类，要求银行向继续供酒的商家施压，并要求酒类批发商停止向这些餐饮店供货，结果引起强烈反弹。西村康稔被迫道歉，并撤回这些要求。

日本的疫苗接种进度最初也很缓慢，现在正面临着供应瓶颈，使民众更加不满。

日本并未出现类似其他地方的爆炸性疫情，但是感染病例接近83万例，死亡人数约1.5万人。只有31%的日本人至少接种了一剂疫苗。

面对选举

对于菅义伟的自民党来说，他最大的失败是未能赢得选举。

自民党在4月份的三次国会补选中失利，本月该党及其盟友在东京都议会中没有获得多数席位。自民党在这场被视为全国选举风向标的选举中获得的席位远远低于其预期。

“之前自民党内的共识是，除非自民党(在东京都选举中)出现重大败绩，否则菅义伟将担任首相直到明年春天，”一位对该党有深入了解的高级官员说。

现在，“该党人士正在考虑如何取代他，”这位不愿透露姓名的官员说。

自民党的现任重量级人物都没有公开要求撤换菅义伟。

菅义伟在获得主要派别的支持后赢得自民党领导权。但他缺乏自己的稳固根基，而且自他上任以来，党内的分歧已经加深。

他作为自民党总裁的任期将于9月届满，不过有人说要推迟党内投票直到众议院选举之后。大选必须在11月前举行。

要撤换掉一个现任首相并非易事，缺乏明显的继任者更使其难上加难。而且也没有迹象表明日本强大的商业游说团体对菅义伟感到不满。

总部在华盛顿的智库--美国进步中心的高级研究员Tobias Harris表示“如果谁将取代他是显而易见的，他的麻烦可能会更大，但该党将凝聚在谁的周围？”