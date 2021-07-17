美军驻台开始暖身？ 

作者：谭传毅

一架美军C-146A行政专机15日从冲绳起飞降落在台湾松山机场，C-146A是德国制造的飞机，设计之初是商务用途，美军改为军用，目前隶属美军特战司令部，大约有20架，在雷达特征上和民航机颇为类似。除了载人带货，C-146A还具备侦察功能，可说是高度的军民融合。处长搬家动用了这款军机，实在不寻常。

既然是军机，背后的政治企图非常强烈：第一，展现抗中保台态度。第二，建构美日台三边军事联系。第三，确立台湾作为前进基地的地位。第四，为日后美军驻台暖身。

美国把军事介入了台海，风险极大。问题是美国就是要把军事当作风险操纵的工具，如果今天大陆方面没有作出对等反应，那么明天就会有更大的动作，直到大陆入局为止。

入什么局呢？入了与美国谈判的局！所谓的风险操纵就是以小型的武力展现，强迫大陆方面承担与美国一样的风险，进而共同管理台海危机。

当然，操纵风险的目的不是为了冲突，而是以冲突压迫大陆方面谈判、并接受美国的政治意志。这种风险不只是威慑而已，同时也是冲突的威胁，使得美中双方都清楚彼此的行动都会受到关注和预期，并因此处于相同的状况之中。若不如此，就可能升高开战的风险，而开战是大家都要避免的，那么大家来谈吧！

谈判的目标不是追求美中双方的最大利益，而是冲突风险的“分配”，使美中双方所处的冲突状况是类似的。对于大陆方面而言，台湾是其核心利益，不可能拿来谈判，大戏才刚开始呢。

这是大国间的斗争，台湾不过就是个工具，民众不要太入戏了。