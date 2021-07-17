蔡政府把疫苗采购当台独圣战

台湾冠病疫苗采购政策，只要一个泰国AZ厂传出禁止出口的消息，可能就有捉襟见肘之虞。若说中央流行疫情指挥中心眼光不好，眼界太低，应该不是事实。指挥中心采购疫苗的起步算很早，眼光也精准锁定了BNT，但为何仍落到左支右绌的境界，其实另有原因。

整个问题的关键就在于“以疫谋独”，把疫情当作第三次世界大战，正是谋取台湾独立的大好机会，所以才会在已牺牲了700多名台湾人性命的情况下，总统依然不道歉，疫苗采购依然遭到行政院不断的“卡通”。全民因疫情而受难，正如同全民为台独而奋战牺牲，这是何等光荣的事，何须道歉？苏贞昌院长都要求老百姓拿扫把来保卫家园了，怎么还需要疫苗呢？反正陈时中部长有“气质”，屏东县长潘孟安也有“正直”抗体，疫苗对他们来说只是在台独圣战中老百姓无理的要求，除非已经要造反了，否则能卡就卡，能拖就拖。

台湾设定的疫苗采购政策，一开始是设定两个主轴，“世卫核准”与“不采购大陆疫苗”。前者只是个幌子，台湾以前早就用了一大堆世卫没核准过的疫苗，也早就准备要用世卫不可能核准的国产疫苗。本来以为大陆疫苗怎么可能通过世卫核准，想不到大陆两支疫苗竟然都过了世卫紧急授权，台产疫苗却遥遥无期，这一项台独障眼法只好自动退位。

真正台湾的疫苗采购核心政策就是“不采购大陆疫苗”。这项政策立刻去掉了两支大陆疫苗，科兴与国药。加上BNT疫苗因为采购利益团体的介入摆不平，硬被扯到大陆代理商，并被谣言污蔑成大陆制造及大陆打压，BNT也被排除在政府采购之列，只有靠民间才得采购。

美国的疫苗被视为国家战略物资，购买或赠送只有美国自己有主导权，其他国家想买是要美国批准的。台湾这波疫情在美国眼里根本是小爆发，不会卖你疫苗的。要不是大陆国台办的声明，要无条件赠送台湾疫苗，美国才惊觉疫苗竟是美国反中战略的一环，莫德纳疫苗才送来，但就是这么多，要多送或多买不可能。

所以蔡政府能自由购买的疫苗，只有AZ一支，因为采购的路都被自己挡死了。近来传出泰国因自身疫情严重，暂停泰厂的AZ疫苗出口，台湾现阶段可能还好，但后续疫苗可能会缺货，因为台湾可主动采买的就只有这一家了，预防措施指挥中心必须先要有腹案。

正确的应对必须分散采购货源，最能分散的货源在大陆。只要能够开放大陆的科兴与国药疫苗，也不需采购太多，美国的莫德纳、诺华瓦克斯、娇生一定会像“鯰鱼效应”一样，源源不断地进来或送来，保证让台湾的疫苗“富到流油”。这样不就能好好保存台独战士的旺盛战斗力吗？也犯不著大费周章地将台独核心干部插入特权接种顺位中偷打进口疫苗，让台独干部吃像如此难看，贻笑大方。

（作者王任贤，“中华民国”防疫学会理事长）

