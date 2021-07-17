如果仍政治挂帅，台湾买得到BNT才怪

来源：台湾联合报社论

鸿海与台积电合力购赠一千万剂BNT疫苗，为台湾的疫苗荒注入定心丸。立委高虹安随后爆料，在签约过程，两家企业有九成力气都花在处理政府的政治考量。其间一些不合理要求，例如上海复星在对岸证交所公告出现“台湾地区”字眼，行政院也有意见，几乎让企业“炸锅”。政院发言人罗秉成辩称，这都是为了“国家尊严”。但动辄把无关之事上纲为“国家尊严”，面对人民性命交关之迫切却无动于衷，这是什么样的无情政府？

蔡英文政府去年否决东洋透过上海复星进口BNT，其后由卫福部透过香港雅各臣交涉采购最后却碰壁，两次没买成，都是政治挂帅偾事。一误至今，使台湾取得BNT疫苗的时间至少耽搁了十个月；正因如此，五月的本土疫情爆发后，台湾人民对新冠病毒的免疫力几乎是零。当时，蔡政府行政团队还耽溺在自制台产疫苗的美梦中，丝毫不为自己的错误决策感到愧疚；也因此，才激发民间企业及团体购捐疫苗自救的行动。

从这次鸿海与台积电代表政府与BNT签约，证明了两件事：其一，蔡政府绕来绕去绕了十个月，最后仍绕不过上海复星的“代理权”；尽管签约对象为上海复星的香港子公司“复星实业”，基本上仍不脱上海复星代理。其二，面对这类跨国交易，“商业模式”显然比“政治模式”好用；动不动把“国家尊严”抬出来，其实只是挡住自己前行的去路，限缩了自己的机会和可能性。

这一年半来的防疫，蔡政府处处充满政治心机。这种操控，虽使它在某些时刻显得相当成功；但风光过后，到了见真章时刻，便露出了马脚。例如，当初三关四卡，不许“小明们”返台，即暴露蔡政府的人权意识多么虚假。例如，绕道购买BNT疫苗，拿到比鸿海／台积电高出四成的价格，遭质疑有人收回扣，最后还没买成。例如，因反中而拒建“方舱医院”，使许多轻症患者沦为重症，造成台湾确诊死亡率至今居高不下。再如，处心积虑强推台产疫苗，造成外购疫苗不力，貽误全民建构防疫力的时机。包括中央政府对待地方，在疫苗发放与资源分配上，都充满重绿轻蓝的歧视待遇；这样，如何建立“同岛一命”的共识？

没有人会反对“国家尊严”应全力维护，然而，一些官员无底限地把枝微末节的事和“国家尊严”画上等号，藉此召唤民粹情绪，往往造成严重的误导。更糟的是，愈是无能的官员，愈懂得利用这种招式来掩饰自己的失职：凡是没办好的事，一律拿“国家尊严”为藉口，全都推给大陆打压，便能成功使自己逃脱责任，甚至摇身成为民粹英雄。如果这类愚民行径一再得逞，而且不断受到崇拜与歌颂，这个政府还会有人想要认真做事吗？

这次鸿海和台积电能在政治官僚的阻挠下，努力克服种种障碍，以漂亮的价格签订繁复的BNT采购合约，完全要归功于两家企业优秀的法务团队。他们都是精于国际谈判、熟知市场竞争法则的人才，也准确守住“Taiwan ROC”的尊严底线。但令人愤怒的是，他们大半的精力不是用来与签约对象周旋，而是用来应付本国官僚无尽的不合理要求。上海复星在对岸证交所公告这次交易提到“台湾地区”，符合《两岸人民关系条例》两岸互称“台湾地区”及“大陆地区”的规定，而罗秉成竟企图以此杯葛签约，他显然不在意能否买到疫苗吧？

这次，如果不是企业团队代表谈判，以蔡政府“政治挂帅”的作风，台湾买得到BNT疫苗才怪。