北京勾勒“香港梦” 治港者能力临大考

来源：香港明报社评

中国国务院港澳办主任夏宝龙发表讲话，回顾《香港国安法》实施情况，同时勾勒香港长远愿景，以及中央对治港者能力的要求。中美激烈博弈，香港成为角力场，对中央而言，治港者必须敢于斗争，维护国家安全，然而香港要长治久安，治港者亦须具备高强治理能力。中央要求治港者德才兼备，有战略思维、目光恢宏、勇担当敢硬碰善团结，能够打破门户之见、破解香港各种深层矛盾，这是很高的要求，从政者须自思自量做到了多少。这是中央首度阐述“第二个百年”奋斗目标下对香港的期望，告别劏房笼屋、解决房屋安老等民生问题、青年人有广阔空间实现向上流动，全是艰巨任务，现在就要起步去做，小修小补、惧事避难，无法实现这个“香港梦”。

选举把关从严从紧 放眼长远告别劏房

去年初，夏宝龙以国家级领导人身分，兼任港澳办主任，这是他继“完善香港选举制度”讲话后，第二次就香港事务发表重要讲话，分量非比寻常，从中可清楚了解中央对港政策思路及想法。中美角力风谲云诡，华府加紧操作“香港牌”，设法打击内地和香港，最新举措是制裁7名中联办官员，以及向美国企业发出“商业建议”，警告美商注意“在港营运风险上升”，以及“香港国安法带来的潜在后果”。从北京的视角，香港虽已筑起维护国家安全的“铜墙铁壁”，整体局势亦回复稳定，然而面对内外复杂形势，维护国安将是长期斗争，时刻不能松懈。夏宝龙讲话，列出多项任务，包括积极筹备23条立法、处理好国安案件、推动社会注重国安、严格把关三场选举等，要求特区政府办好，反映了中央这一思路。

中央强调“绝不容许任何一个反中乱港分子”，以任何方式混进特区管治架构，夏宝龙形容这是“铁的底线”，参选资格把关势将从严从紧。当然，爱国者持有不同意见，不等于“反中乱港”，中央一再强调不搞清一色，有容乃大相信亦是各界共同期望。“爱国爱港”只是中央对治港者的最基本要求，夏宝龙这次讲话，向香港从政者、为官者以至社会大众，传达了两个重要信息，一是中央对香港的长远愿景，二是对治港者的能力有要求。

中央定下“两个百年”奋斗目标，第一个百年目标，即中共成立百年全面建成小康社会，已然实现，第二个百年目标，是新中国成立百年，建成社会主义现代化强国。一国两制下，香港奉行资本主义制度，不代表在中央“奋斗目标”缺席。2017年，国家主席习近平视察香港，提出“要把实行社会主义制度的内地建设好，也要把实行资本主义制度的香港建设好”。对中央而言，香港的治理，是全国治理的一部分。夏宝龙展望未来，强调香港在民族复兴进程中“大有可为”，同时亦是说出了中央对香港的期许，希望治港者切实改革，修正完善香港这边的一制。

良政善治中央要求高 从政者抚心自问表现

过去一段时间，资本主义这一制在香港出了不少问题，自由放任主义下，经济产业单一化，社会缺乏向上流动机会，贫富悬殊、医疗房屋等民生问题不断恶化，社会怨气积累，民粹主义抬头，终至现在局面。根据夏宝龙的讲话，中央对香港的长远愿景，是本世纪中叶时，经济更繁荣，各项事业发展更均衡，房屋问题得到“极大改善”，再无劏房笼屋，青年有广阔就业创业舞台去追梦，长者能颐养天年，爱国者治港下民主法治更完备，凡此种种皆是未来廿多年来香港需要致力的方向，很多棘手问题，特别是房屋、安老、产业多元化、青年发展机会等问题，现在就要动手去做，不容好整以暇叹慢板。

香港社会深层次矛盾日积月累，现实证明以前处理问题的一套行不通，从政者、为官者、治港者必须解放思想，提升治理能力，“勇担当、敢硬碰、善作为”。夏宝龙强调治港者必须德才兼备，具体要求有五，除了全面准确贯彻一国两制、敢于跟损害国家利益及香港繁荣稳定的言行斗争，还包括善于破解香港发展面临的深层次矛盾；为民眾办实事，树立市民至上的服务意识，贴基层接地气；在爱国爱港旗帜下促成最广泛团结，打破门户之见；在其位谋其政，履职尽责。治港者既要了解国家，清楚国家利益所在，亦要对国际形势有判断能力，不怕与外部势力斗争；既要懂得团结之道，亦要有逢山能开路的魄力，将妨碍经济民生改善的各种利益藩篱，一一冲破。

平情而论，以上种种都是本港很多从政者及为官者不擅长、做不好的事。中央对治港者的要求相当高，可是香港要改革，治港班子就必须具备这些素质和能力，不容尸位素餐、惧事避难；管治组合才德为尚，当然也不能成为不同派系利益插旗的政治平衡游戏。香港局势稳定下来，长远改善经济民生工作，需要全力推动，所有身处高位者应抚心自问，中央提出的治港者要求，自己做到了多少、不足之处可以怎样改善。