滴滴噩梦未完 中国七部门进驻追击为哪般？

中国国家网信办、国安部等七部门16日联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。这是继一个周之前，网信办旋风下架“滴滴企业版”等25款App通报后的又一针对性措施。虽然关于滴滴目前现状与官方的处理安排等事态并不十分明晰，不过从中国网信办这则简单的通报中仍然可以发现一些蛛丝马迹。

其一，此前中国网信办声称已核实滴滴存在违法违规收集使用个人讯息问题，此时为什么还会再调查？

在7月4日与7月9日，国家网信办对滴滴的两次通报中，都明确指出“滴滴出行等APP存在严重违法违规收集使用个人讯息问题”，并循此要求其下架整改。不过，这都是从滴滴平台在收集使用个人讯息层面上的问题。在这个层面上，网信办发声就够了。

但是，滴滴作为垄断中国网约车市场90%以上份额出行公司，用户达5.8亿人，其不仅握有中国数亿人的海量个人隐私讯息，甚至掌握中国官方相关部门的出行动态与规律，以及中国地理位置讯息等。在这些层面，就不仅关涉到网信办。因此，此次是中国国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等7部门联合进驻网络安全审查。

其二，中国七部门联合进驻会查什么？

从此前国家网信办的通报以及紧急推出的修订《网络安全审查办法》（意见稿）可以看出，滴滴在美国上市之前并未经过中国相关部门的网络安全审查。但滴滴其绝大部门的市场份额都在中国大陆，因此滴滴所掌握的国民的个人隐私数据与国家地理讯息状况与使用情况，恐怕连中国官方都没有探到虚实。

而此趟联合进驻调查，相关部门肯定会首先确认滴滴是否有将这些讯息拿去做赴美上市的交易。不过从此前传出来的消息来看，这个概率不大。此外就是，这几个部门必然会对滴滴所掌握的讯息数据做个全面了解。此外除了国安、交通，还有中国市场监管总局与税务总局，可见，要对滴滴进行一个大“体检”。

其三，设想滴滴的结局会如何？

内地官方此次之所以看起来如此动怒，除了意在规范国内企业在网络安全时代的数据问题外，更考虑到了中国所面临的外部局势可能带来的负面效应。2020年12月，美国参众两院全票通过《外国公司问责法案》，该法案要求在美国交易所挂牌上市的外国公司，必须遵守美国的审计标准，否则将面临退市。该法案被视为针对对华企业的信号浓烈。

在该法案生效后，已有不少公司启动回香港二次上市的流程，其中包括三大电信公司等国有企业，但对于滴滴，中国官方部门并没有这样的把握。无论是其七一前抢跑上市，先斩后奏，还是滴滴背后的资本力量，难保难保滴滴不会在这种压力下“投降”。因此，七部门进驻联合既是审查，也是为下一步如何处理这些数据讯息铺路。

一种可能的设想是，会如此前所传，蚂蚁金服将庞大的消费信贷数据业务剥离出去，滴滴或许也会收到这样的建议；再者滴滴数据或也可以共享到诸如云上贵州这样的云平台，由企业与政府部门立体监管。

七部门联合进驻，对滴滴来说似乎真正的风暴刚刚开始，不过对于刚刚上市的滴滴来说，在出行APP被全面下架的背景下久拖必然不能缓过危机，而这样的积极接触未尝不是一种解脱。