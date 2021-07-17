日本右翼为何对台湾“恋恋不忘”？

最近日本对台动作频频。先是日本防卫副大臣中山泰秀于6月底向美国观众称“台湾是家人兄弟，必须保护”，接着日本副首相兼财政大臣麻生太郎又拋出“若中国大陆入侵台湾，美日要一同防卫台湾”的说法。

7月13日，日本发布的《2021年版防卫白皮书》中，又首次提及“台湾局势的稳定对日本安全保障和国际社会的稳定至关重要”，即使北京高声抗议，日本似乎也没有勒马的跡象。

归根结柢，日本面对中国崛起、东亚秩序变动的新情势，需要踩住北京痛点，因此民进党政府统治下的“亲日”台湾，便成为日本纳入地缘战略“生命线”的不二人选。

不过，数位政客作此言行，除了地缘、选举等政治考量，还存在另一个社会因素，也即迎合了日本右翼的深层次心理——对台湾“恋恋不忘”，概因台湾是其“否认战败、肯定大日本帝国”的欲望实现之地。

众所周知，日本右翼至今仍因否认过去侵略和殖民亚洲的历史，拒绝进行彻底的反省和清算，而持续受到中国、两韩等亚洲国家的挞伐。

然而，台湾却是东亚地区的特例，不但在殖民统治、侵略战争、慰安妇和钓鱼岛等诸多问题上皆对日本采取沉默温和的态度，部分台湾政客甚至歌颂和美化日本的殖民，久而久之在台湾形成一种扭曲的历史观。

其中，最具代表性的台湾亲日派当然就是岩里政男，又名李登辉。他不仅发表许多突破下限的亲日言论，例如声称“台湾和日本曾是一国”、“没有台湾抗日的事实”，以及自称二战时他和哥哥是“为祖国而战的‘日本人’”云云，2002年更在日本成立旨在促进台日政治及文化交流的“日本李登辉之友会”，从而将日本右翼势力堂而皇之地引进台湾。

“日本李登辉之友会”现今仍是活跃于日本的右翼团体，他们和台湾亲日派人士密切交流，2015年曾资助在屏东重建日据时期的高士神社，并每年在该神社举办慰灵祭，悼念二战时为日本军国主义而死的“英灵”，被称为“台版靖国神社”。该组织也曾募款赞助整修乌来“高砂义勇队”（二战时被日本征召参战的台湾原住民）慰灵纪念碑，修复嘉南大圳技师八田与一的铜像等等。此外，该友会亦和其他日本右翼团体一起推动“东京奥运台湾正名”的连署活动。

日本右翼行此诸事，与其“否认战败、肯定大日本帝国”的念想密切相关，企图洗刷日本过去的殖民和战争罪孽，进而将这段历史翻转成引以自豪的“荣光”。

以日本右翼漫画家小林善纪2001年出版的《台湾论》为例，书中访问李登辉、金美龄、许文龙和蔡焜灿等台湾皇民化世代和亲日派，称慰安妇均是“自愿参加”，而且是“出人头地”之事，此外还有诸多合理化日本侵略殖民罪行的“暴言”。

该书当年引发轩然大波。值得注意的是，小林在书中赤裸裸地声称“战前日本人的精神在台湾保留下来，日本人须加以恢复”，并期许台湾“建国”后，能够出现修正历史的知识分子。

小林希望藉由台湾来推动历史修正主义，复苏军国主义的“真心话”，恐怕也暗暗说中了日本右翼的心声。如今，日本政客对国内右翼势力的迎合，概因日本右翼内心深处“救赎历史中的大日本帝国和现实中的日本”的念想，所以不遗余力支持民进党等亲日势力、推动所谓“台日友好”。

台湾东海大学日籍学者笹沼俊暁在《日本的“战后民主主义”与台湾》文章中表示，日本右派人士组成了台日交流的日方主体，与台湾内在“排斥大中华主义”的内在趋动，同构为“台日友好”的合作。这也是日本右翼如此关切台湾的内在动力之一。

而台湾民进党政府为了在“反中”大业面前举起这面“台日友好”大旗，已然把“充当日本右翼棋子可能会令台湾陷入战争火线”这等残酷现实，深深隐藏进了政治迷雾之中。