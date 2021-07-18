防卫白书是日本“前瞻战略”的起手式

来源：联合新闻网

作者：张竞

日前，日本内阁会议议决通过本年度防卫白皮书，该份政策刊物虽然是由防卫大臣岸信夫出面写序，但在体制上却代表日本政府整体立场，所以虽然是说明防卫省所主管之国防政策与军事事务，但在程序上仍然必须经过内阁议决，才能够正式对外公布。

依据该项刊物统计资料收录终止时间，就可以理解到汇编此项刊物到正式获准公开，必须耗时数月；时日长短究竟是代表汇整编纂作业之慎重，抑或是官僚体制内部协调成稿与沟通审议之效率不彰，恐怕很难加以定论。

由于今年在章节编排上，刻意将涉及台湾部分，抽离以往论述将此归纳于中国大陆篇章之内，并将台湾对美以及两岸关系，再加上双方军力平衡状况，置于第2章“美国与中国的关系等”专属节次项目下；引起媒体注意报道，反而让吾人应前瞻日本战略发展重点因此失焦。

日本整体国家安全政策对于军事战略以及实际建军发展之指导架构，原则上是以《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》、《中期防卫力量整备计划》以及《年度预算》四个层级作为核心。

其中《国家安全保障战略》是由2013年12月4日由安倍晋三所设立之“国家安全保障会议”所负责审议制定；该机构当时成立后，随即在当月通过2013年版《国家安全保障战略》，并且取代1957年由当时国防会议并透过内阁会议所制定，超过55年未曾修订之《国防的基本方针》。

《国家安全保障战略》系依据日本外交政策和防卫政策为中心之国家安全保障基本方针，并作为《防卫计划大纲》的指导文件。其设计期程是希望能够涵盖10年，并且依据此项战略，指导由防卫省负责策定同样涵盖期程亦是希望10年之《防卫计划大纲》。不过尽管前述《国家安全保障战略》与《防卫计划大纲》涵盖期程都是10年，但两者都可随时机动修订，同时亦能在上层指导文件未曾修订状况下，就直接修定下阶政策文件。2013年12月在安倍晋三主导下制定首部《国家安全保障战略》，2020年6月时安倍曾经公开宣示其将召开“国家安全保障会议”，修订2013年版《国家安全保障战略》，但后来因为政治情势发展，直到安倍去职，菅义伟接任至今，日本还是未曾修订2013年版《国家安全保障战略》。所以本次日本国防白皮书，还是依据2013年12月所制定《国家安全保障战略》，陈述各项日本国家安全政策。

依据2013年版《国家安全保障战略》指导，日本防卫省分别制定出2014年版《防卫计划大纲》，以及在2018年12月再加以修订成目前最新版本，因此2021年日本国防白皮书，在论及《防卫计划大纲》要点项目时，还是依据2018年12月所制定《防卫计划大纲》内容。

而由《防卫计划大纲》所指导，希望能够落实该项文件内所设定之国防武力水准，但又必须提出具体财政规划构想，结合主要装备筹购与发展整备数量，预计涵盖期程为5年政策文件就是《中期防卫力量整备计划》，同样依据日本2021年版国防白皮书，目前有效版本还是2018年12月配合修订《防卫计划大纲》时，所配套汇编而成，涵盖期程自2019年至2023年之2018年12月版《中期防卫力量整备计划》。

依据前述日本各项国家安全与军事战略建军发展所涉及之指导性文件效期，吾人必须理解在2023年年底之前，日本势必要修订《国家安全保障战略》，同样《防卫计划大纲》看起来亦将随之调整，而最重要是2018年12月版《中期防卫力量整备计划》，基于涵盖有效期程亦是2023年，看来这三份决定日本国家安全政策与军事战略之指导文件，在未来必然要面临重大修订。

对比2013年世界格局，国际社会权力架构目前已经产生重大变化，影响日本国家安全政策与军事战略最重要两方─北京与华盛顿互动关系，亦在特朗普执政期间产生根本性变化，同样北京亦要未来面临国家领导权力调整变化，东京如何前瞻未来，又要如何面对挑战，目前已在倒数计时，身在台湾若是只能看到文稿编纂细枝末节，但却未能前瞻世局变化，岂不令人忧心？

作者是中华战略学会研究员