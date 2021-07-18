拜登政府对华政策新动向

来源：联合新闻网

作者：周阳山

2020年美国大选期间，许多支持台独的“绿营川粉”结合共和党极右翼、海外反华势力和香港占中人士，形成一支“反拜登”跨国联合阵线，展开与美国自由派、建制派和民主党主流的对抗。他们力争总统胜选，结果失败了！

这些特朗普死忠支持者气愤难消，谴责拜登“偷窃选举”、“出卖美国”，但是，当一月六日狂热川粉暴动占据国会山，企图推翻选举结果时，违背美式民主的正当性原则，结果当然是触怒民意、招致反弹，一败涂地。

美国总统选举结束迄今，大半年时间过去了，现在回头看那些特朗普死忠的诉求，很显然并非无厘头。拜登的对华政策，在特朗普躁进、盲动与甩锅后，果然已改弦易辙。

首先，拜登政府在七月宣布“不支持台独”，并肯定美国已回到“一个中国”立场，同时强调维持与台湾“非官方关系”。另外，他还重申会与中国大陆合作、竞争，但要避免重回冷战时代的冲突和对抗，防止战争意外发生。换言之，要防杜台海战争及南中国海冲突，非拉高姿态，故意激化对立。

其次，拜登宣布自阿富汗全面撤军，正式结束长达二十年战争。这是美国国力式微象征，也表明拜登“不求战”决心。另外，他还提出高达六兆美元的基础建设计划，目前仍在国会协商中，很可能会缩减到3.5兆美元规模。这是他坚持夯实国力、改善民生，凭实力与中国竞争的重要选择。

第三，六月中，拜登欧洲之行中，向Ｇ7等盟友提出“重建更好世界”（Build Back Better World） 计划，目的是与中国“一带一路”倡议竞争，以提供各国在基础建设上更多、更好的另类选择。这是美国第一次肯定“一带一路”的积极作用，并主张透过良性竞争，以经济竞赛为手段，向中国倡议提出正式挑战。

第四，在欧洲正式会晤欧盟、俄罗斯等国领导人后，拜登外交团队正积极安排他与习近平会面，透过面对面直接商议，构建中美新型大国关系。这将是Ｇ2时代新纪元。而其中台湾与南中国海问题，将成讨论主题。

从上述作法与步调看，拜登的作风是温和渐进，不主动树敌，不激化矛盾，但也不回避歧见。他深知美国独霸时代已过去，必须团结盟友力量，才能恢复领导地位，把特朗普执政时不断恶化的国际关系找回来。

尽管欧盟大国给了拜登足够面子，维持表面的团结合作，但德、法等国反对“联美抗中”立场十分明显。因此，虽然拜登明言“美国回来了”，但却心知肚明，美国国力正逐渐减弱，已是今非昔比！美国只能反求诸己，透过社会福利与基础建设等关键措施，重建分裂的民主，并缩短贫富差距，改善族群关系，强化教育素质，以提升民众的竞争力。

换言之，在拜登治下，对华竞争将是一场准备工夫漫长、任务十分艰钜的霸权保卫战，但却不是短线的民粹操作，或难以收拾的擦枪走火。

作者为中国文化大学教授