疫情下东京奥运 安全是最大悬念

来源：明报

明报社评

2020东京奥运因新冠病毒疫情延期一年后，将在本周五（23日）开幕，香港代表团大队昨日出发。由于疫情持续反覆，东京本月12日第4次进入紧急状态，直到奥运结束后的8月22日。东奥为防疫采取了诸多措施，给日本民众、商家、参赛选手乃至外国记者都构成不便，然而各种防疫措施依然漏洞处处，备受诟病。对于原本有意藉举办东奥对外展示复苏形象、对内刺激经济的日本政府来说，东奥已成为其应对疫情不力、动作迟缓的负面写照，骑虎难下，进退失据。面对来自全球约9万运动员与相关人员，东奥的健康安全问题，已成为最大悬念。

紧急状态下办盛会

日本疫情令人担忧

与其他国家不同，去年疫情爆发之初，日本并未实施严格的社交距离限制，亦未完全封关。紧急状态下，亦未实施强制居家令，对被要求关门的“非必要”商店，亦无违例罚则。去年底日本政府为振兴经济，鼓励国内旅游，结果疫情爆发，确诊个案不断上升，到今年1月达到顶峰。近期，日本新冠疫情依然严峻，据报道，截至16日，东京都已连续3日新增确诊过千宗，专家认为疫情“正在急速蔓延”，按目前增长率估算，到东奥闭幕后的8月11日，日增确诊将达到2400人左右，接近今年1月第三波疫情时2520人的最高纪录。糟糕的是，日本的新冠疫苗接种进度远远落后于其他发达国家，目前只有两成民众完成了接种。

正是在此背景下，日本民间要求停办东奥的呼声一直高涨，截至15日，网上联署已征集到45万人签名，多个民调亦显示，支持停办者占相当比例。

日本政府去年决定将东奥延期一年后，现在已对经济损失忽略不计，只求让东奥顺利完成。为确保运动员可以在安全的环境下作赛，日本政府和国际奥委会（IOC）更采取多项措施，严防大规模感染。除对外国参赛选手和来客实行严密的检测、隔离和监控措施外，奥运赛场亦将出现一些前所未有的安排。

为避免人群聚集，东奥的大部分比赛将闭门作赛，连开幕式的观众人数亦由原本规划的1万，大减至只邀请1000名重要嘉宾。对观众的行为也有严格限制，如禁止在现场互相击掌、向运动员索取签名，大声欢呼和挥舞毛巾亦在禁止之列。颁奖礼上无颁奖嘉宾，而是由奖牌得主自助挂奖牌，不可握手或拥抱。在此环境下，咬奖牌和亲吻奖牌恐怕都成为“危险动作”。这些，势必影响促进交流和嘉年华狂欢的奥运气氛。

赛制和规则亦作改变，如乒乓球比赛不允许球员用手或毛巾接触球台，不准运动员吹球，就令一些选手难以适应。而闯入金银牌决赛的选手一旦染疫，将可“保底”获得银牌，势令某些项目出现多枚银牌或并列名次的情形增加。在疫情影响下，包括网球名将费达拿、拿度等知名选手已确定缺席，令人惋惜。

即使有如此严格的措施，但东奥的防疫仍被指漏洞百出。据报道，在一些指定接待外国奥运选手和记者的酒店，本地人和其他游客仍可随意进出，并使用同一个出入口和电梯；被“隔离”的外国记者仍可自由离开酒店房间，进出餐厅、便利店，而无人干涉；开幕倒数一周之际，奥运村已出现首宗确诊，与东奥有关的感染个案已达45宗，至少有乌干达、立陶宛、法国等6个代表团的相关人员中招；静冈县滨松市一间巴西代表团入住的酒店，爆发的集体感染确诊病例已达9宗。

防疫措施漏洞仍多

接种疫苗错过时机

回顾东奥延期一年多来的时间线，日方与IOC去年面对新冠疫情全球大爆发，果断顺延了东奥举办的时间。可惜日本政府未能好好利用这一年时间，实现国内疫情的个案清零，反而为刺激经济，过早开放国内旅游，结果造成病毒快速传播，令疫情一发不可收拾。当局又优柔寡断，错过接种疫苗形成免疫屏障的最佳时机，结果变成今天这样左支右绌的为难境地。对于苦心备战4年的各地运动选手来说，奥运若停办固然是重大打击，但在目前这种情况下出赛，成绩发挥必大受影响。对于还有半年多就要开幕的北京冬奥会，东京奥运的教训值得记取。

无论如何，除了棒垒球今届重返，东奥首度新增加滑板、冲浪、攀岩和空手道等4个大项，又增加包括乒乓球混合双打在内的16个小项，令赛事更趋向年轻化，并提高女性的参赛比例，这是东奥对奥运的正面贡献。本届奥运之于日本，之于全人类的意义不言而喻，相互理解、友谊长久、团结一致和公平竞争的奥林匹克精神，无疑能给世人带来信心和希望，但这一切的前提是“安全”。人们希望，东奥能够如其理念所言般“Moving Forward”，赋予“前行的力量”，给抗疫下的生活，带来新的希望。