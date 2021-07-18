美未接种者确诊升 白宫归咎社交平台

来源：明报

美国的新型冠状病毒疫苗接种陷入樽颈阶段，新增接种人数大跌，加上Delta变种病毒蔓延，疾病控制及预防中心（CDC）总监上周五（16日）指，部分接种率低的地区出现爆发，警告正演变成“未接种者的大流行”。白宫近日将矛头指向社交平台，尤其是facebook（fb），继美国医务总监和白宫发言人上周四批评社交平台任由疫苗不实资讯流传后，总统拜登翌日更直斥这如同“杀人”。fb则称已为用户提供权威资讯，反批白宫想为未达接种目标找替罪羔羊。

CDC总监瓦伦斯基（Rochelle Walensky）上周五公布，美国新增逾3.3万宗确诊个案，7天平均值增至每天2.6万宗，较前一周的1.5万宗急增约七成。她指正看到接种率低的地区出现爆发，卫生官员日益关注未接种者住院和死亡比例较高的问题，形容疫情正演变成“未接种者的大流行”。白宫发言人同日称，逾99%须住院的患者都未接种疫苗。

当局忧疫情变“未接种者大流行”

美国逾48%人口已完成接种疫苗，但在截至7月10日的一周，每天平均接种剂量仅42万剂，远低于4月中的340万剂。白宫官员上周相继开腔，归咎社交平台未尽力打击疫苗不实资讯，拜登上周五就形容社交平台任由不实资讯流传如同“杀人”。在前一日，美国医务总监默西（Vivek Murthy）亦警告不实资讯是对公共卫生的严重威胁，每个人都应思考如何为分享的资讯负责，大型平台的责任就更大。白宫发言人同日点名fb，称该平台需做更多打击疫情不实资讯，又提到非牟利组织“反数码仇恨中心”（CCDH）3月的统计，指社交平台上有65%反疫苗不实资讯是由12个人散播，而他们仍活跃于fb（见配稿）。

白宫高级官员自1月起与fb就应对疫苗不实资讯展开讨论。《纽约时报》引述消息称，尽管白宫一再提出要求，但fb连基本数据都不愿提供，如不实资讯的数量等，政府官员曾展示fb旗下社交平台分析工具CrowdTangle的数据，显示疫苗不实资讯急增，fb却否认数据准确度，并曾在另一会议提出邀请网红推广疫苗接种，默西则怒斥该平台虽鼓励接种，但在防范恶劣资讯上做得不足。

对于拜登的言论，fb称不会因“没事实根据的指控”分心，强调逾20亿名用户藉该平台查看新冠肺炎和疫苗的权威资讯，亦有逾330万美国人曾使用其工具寻找接种地点，fb迄今亦已移除1800万条疫情不实资讯，反斥白宫想为未达接种目标找替罪羔羊。

多个接种率低州份确诊回升

美国现时的新病例数目远低于高峰期，但正呈回升趋势，佛罗里达、密苏里、得州和加州占全美过去一周新增的病例逾四成。在密西西比州，不足34%人口已完成接种疫苗，是接种率最低的州之一，该州首席卫生官员指，未接种疫苗者占当地上周新增确诊个案的94%、住院患者的87%和死亡个案的93%。

阿肯色、密苏里、内华达、路易斯安那和佛州平均每天每10万人新增逾20宗病例，远高于全国平均的近8宗。CDC网站显示，阿肯色和路易斯安那州的接种率未达40%，密苏里和内华达州则未达45%。部分地方已恢复防疫限制，如加州洛杉矶县上周四要求民众不论接种疫苗与否，都须在室内公众场所戴口罩。