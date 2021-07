美重申反台独立场 影响大于“友台”人事布局

来源:明报

作者:关仲然

在中美关系持续不明朗的主轴之下,两岸关系自然难言风平浪静。对很多人来说,两岸关系本来就是中美关系的延伸。这种说法,无疑过分忽略了台湾的角色,在民进党政府和国民党政府管治之下,两岸关系都有着明显差別。但两岸关系的复杂性,正在于跟中美关系同时交错,当中牵涉了两岸、中美、美台等多重关系,牵一发即动全身。

最近的发展,是美国在台协会(American Institute in Taiwan,简称AIT)宣布了新任处长,由孙晓雅(Sandra Oudkirk)接替任期届满的郦英杰(William Brent Christensen),主管美台事务。自1979年,美国与中华人民共和国建交,同时跟中华民国断交。不过就在同一年,美国也就《台湾关系法》立法,与台湾保持着非官方的关系。断交意味大使馆的关闭,但因着台湾关系法而成立AIT,作为美国在台湾的联络机构。

美国在前总统特朗普四年的执政之下,美台关系加速发展;而郦英杰在其AIT的三年处长时期,也被视为有效促进美国与台湾之间的交流。郦英杰与台湾本来渊源甚深,上世纪70年代就以传教士身份到台湾传教,后来也出任过不同职位,处理美国与台湾的非官方外交事务。而作为AIT处长,无论是近期有关抗疫的疫苗捐赠,或重启贸易暨投资架构协定(TIFA)对话,或在去年、他作为第一位以AIT处长身份参与“八二三”金门炮战纪念活动者,这些都写进郦英杰在任的政绩之中。

拜登政府找来女将孙晓雅接替郦英杰,成为AIT的首位女处长。不少来自台湾的分析,都指出孙晓雅熟悉台湾,亦曾派往台湾,在AIT工作,是继续强化美台关系的好人选。除孙晓雅外,被称为“台湾女婿”的AIT副处长谷立言(其妻子为台湾人)调任美国驻日本代理大使,也有分析指这是美国加强与日本的联系,共同支持台湾等等。这些人事调动对外交关系意味多少、带来多大的影响,固然可以有不同的解读。以孙晓雅的任命为例,这多少代表美国延续与台湾友好的方向。

但除此以外,是否可如台湾内部的种种分析,将之视为形势大好、是对蔡英文政府大力支持?这又未免言过其实。因为接近同一时间,美国白宫的一个举动,完全抵消了这些分析为民进党支持者所带来的精神亢奋。这就是美国白宫国家安全会议印太事务协调官坎贝尔(Kurt Campbell),清楚地代表白宫指出:“我们支持与台湾建立稳固的非官方关系,但不支持台湾独立(We support a strong unofficial relationship with Taiwan. We do not support Taiwan independence)。”

这种论调,当然绝不新鲜,因为这从来就是美国的立场,像1998年克林顿总统访问中国时所说过的“三不”,其中一个“不”就是不支持台湾独立。而这种不支持台独的论调,本来也建基于中美之间签订的“三个联合公报”(分別于1972、1979及1982年签署或生效),里面早就强调美国是“acknowledge”“一个中国,台湾是中国的一部分”(acknowledge的中译是明了抑或承认也好,关键在于美国不对此立场提出异议)。美国在两岸关系的立场,在白纸黑字的文件上,其实早就写明。这些历史文件,依照国际惯例,即使历史悠久,亦不等于变成无效废纸。

但论调不新鲜不代表没有意义、没有效果。特別是经过特朗普四年以后,一些常规不再如以往坚固,拜登政府在上任不久就明确重申不支持台独的立场,这一方面对北京来说是很重要的举动;另一方面,也一洗美国过去惯用“策略性模糊”的姿态。更重要的是,这是对民进党政府的一盆冷水:必须明白到在拜登上任后,中美关系即使没有立即改善,但至少在台湾议题上,这是美国清楚的一条界线,而在原本已经存在的界线上再清楚加深一笔,则无疑是拜登给北京伸出了友谊之手。

民进党本身所代表的就是台独立场,这不容置疑(1991年写入民进党党纲)。但实际上,民进党没有本钱真正实践台独,也是一个政治现实,甚至政党本身也深深明白。因此,民进党的邱义仁近日才会公开说台独“此时并不适当”,也不由台湾自己可以决定。邱义仁是民进党的灵魂人物,分量十足,说出此话自然引来国民党狙击,说民进党是欺骗台湾人。不过,在狙击的同时,国民党在如何处理两岸关系上,本身也处于尴尬之中,去年选举落败后,也屡传党内是否应该讨论弃守“九二共识”。

实际上,长久以来的两岸关系,无论对台湾的政党抑或台湾人来说,国民党也好、民进党也好,对两岸关系最重要的看法,不外乎四个字——维持现状。至于这个现状所代表的是什么,各自都有所诠释,关键是:不论是民进党不可能实现的台独,抑或是国民党仍然抱紧、但实际上不代表什么的“九二共识」”,都是在一个各自都明白不可能实现的理想之下,在现实中寻找于“现状”以外的更多空间。此时白宫说不支持台独,对民进党政府的影响,就是这个空间的缩小。相比起AIT等人事变动,白宫的立场重申,无疑带来了更大的影响。

谈了不少美国和台湾,但在两岸关系之中,北京角色才是举足轻重。最近台湾成功通过台积电及鸿海洽购德国BioNTech疫苗,国台办以“乐观其成”作为总结。在之前购买BioNTech疫苗的过程中,蔡英文政府多次明示暗示受北京阻挠,但现在最后购买成功,而北京并没有搬出常用的“干涉中国内政”、“搬起石头砸自己脚”等用语,反而一句“乐观其成”作结。在外交观感上,无疑是一场胜利,对蔡英文政府也算是一次技术性击倒。有时候,与其恶言相向,不如借力打力,外交成绩会更好,对解决台湾问题也有更大的效果。