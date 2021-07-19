中美热线电话的必要与玄妙

来源：联合报

作者：黄介正

北京中南海或是西山指挥所的红色电话，忽然铃声响起，明明知道是美方打来的，高级值勤官，接还是不接？接通了，后来事也办妥了，不过就是职责所在；倘若没人知道如何处理，上头领导既没反应也没指示，拿起话筒的人就怂了！

美国国安会印太事务协调总监坎贝尔，两个月前受访时，再度警示在台海及南中国海情势日趋紧张之刻，美中之间缺乏危机通联机制。过往的经验显示，中方对于设置的通讯热线，使用意愿并不高。

1997年美军太平洋司令普里赫访问中国大陆时曾表示：在96年台海导弹危机时，真希望当时能有直通解放军的电话号码，以防止两军在危机时的误判。美中双方也在1998年江泽民访美时获致共识，设置元首热线。

1999年发生南斯拉夫“炸馆事件”，2001年发生南中国海“军机擦撞事件”，美国欧布莱特国务卿始终无法联系上大陆外交部长李肇星；而退役转任驻北京大使的普里赫，手上有多个中共高层的电话号码，却没有人愿意接听。

除了高层与军事热线之外，中美双方在1998年签订《军事海上谘商协议》（MMCA）。2014年在青岛举行的“西太平洋海军论坛”通过《海上意外相遇规则》（CUES）。半年后，美国国防部长海格尔与中国国防部长常万全签署《空中与海上相遇规则》备忘录。2015年，奥巴马在习近平到访白宫时，宣布双方将建立新的联系机制以避免两国军事误判。

过去23年来，中美军机舰“危险接近”总是不断发生，此固由于美军持续对大陆沿岸实施“扺近侦查”，在南中国海大陆人工岛礁周边进行“自由航行任务”，双方擦枪走火的意外风险确实大量增加。坎贝尔表达的忧虑，恰恰证明过去中美设立的热线，与签署的规则都没有发挥效能。

中美双方决策模式与官僚文化大相迳庭，是热线无法发挥紧急联系与避免误判功效的主因。撇开各国皆有之官僚通病，与危急时刻相同的资讯迷雾，中共各级决策官员对于授权与决行，究责与卸责，以及拿捏上层意图的顾虑，确实要比美方多。尤其在对美事务上，往往兹事体大。

我们既临台海紧张之交会，又处两强争霸之要冲，无预警军事风险的发生机率，当更高于中美之间，然两岸之间的紧急避险通讯与机制规则，仍付之阙如。台湾之政府运作及决策机制虽已相对制度化，然官僚文化与政治顾忌，两岸多有雷同。此外，即便两岸两军皆认可热线装设之必要，如何降低美方对台之猜忌，亦须费心估算。

十余年前，两岸“军事互信机制”或“信心建立措施”曾经是研究生论文的热门题目，如今已乏人问津。两岸在经常对峙接触，却“没有热线，仅凭默契”的情况下，我们诚心祈祷：不要坐待重大意外发生，才被迫坐下来谈，甚至搞不好就真的打起来了。