从美台看到半导体争夺战不一般的现实

来源：日经中文网

作者：中村裕

围绕台积电（TSMC）在美国推进建设的半导体新工厂的补贴一事，作为竞争对手的美国英特尔提出异议，认为美国政府提出的对台积电的补贴将反而损害美国的竞争力。不过，美国政府为了摆脱半导体过度依赖亚洲的情况，抗衡中国大陆，已吸引台积电进驻国内。两者利益并不一致。美台的半导体合作也不容易。

“美国的半导体领导能力是什么？必须认真加以思考”，美国政治专业网站Politico于6月24日刊登了如此开头的文章。撰稿人是英特尔的首席执行官（CEO）帕特·季辛吉（Pat Gelsinger）。

长篇大论地阐述了美国政府对台积电的支援是多么错误。

帕特·季辛吉表示，为了通过美国政府争取的半导体强化来恢复制造业的领导能力，“（政府如今正要使用的）补贴投资于美国的知识产权是适当的。应向在美国拥有最重要技术资产的企业投入美国的税金”。

这是表明反对美国政府预定向台积电目前在美国建设的新工厂提供补贴。台积电的新工厂在美国政府的积极争取之下，于2020年5月确定。宣布在亚利桑那州投入120亿美元，到2024年投入运行。

不过，虽然这处工厂生产的是被称为“5奈米芯片”的最尖端产品，但到新工厂投入运行的2024年已并非最尖端产品。帕特·季辛吉强调了这一点。指出“台积电打算在新工厂投入运行后，仍将珍贵的最尖端半导体技术留在台湾”，结论是这不会促进美国的产业发展，对台积电的补贴没有必要。

甚至讽刺称，这样下去，“美国将面临两个艰难的选择，即放弃国家安全保障方面重要的尖端半导体产业的培育，或者依赖并不安全的海外企业，采购最尖端的半导体“，呼吁美国”要作出明智的选择”。

总之，英特尔不希望美国政府继续向原本就存在技术优势的台积电提供补贴，进行支援。

另一方面，台积电则坚持不让步的态度，相关人士表示「被美国政府恳求，才决定建设工厂。以钜额政府补贴为前提才达成妥协的」。创始人张忠谋以正在建设的美国新工厂为例，在公开场合表示美国成本过高，暗中针对补贴向美国施压。

在这个时机，帕特·季辛吉的文章被刊登，认为巨额补贴是既定路线的美国半导体行业也难掩惊讶。

在文章刊登的约两周前的6月8日。美国国会参议院考虑到台积电等，终于表决通过了决定向半导体行业总计提供520亿美元补贴的法案。不过在众议院，审议刚刚开始。同时众议院的相关法案现阶段完全没有提及补贴。

今后，要让相关法案获得通过，需要复杂的利害关系协调，要在众参两院协调补贴额等，使法案更加统一。还需要拜登总统的签字，处于难以预料的状况。

帕特·季辛吉此次刊文就是在这种混乱的局面下投下一块石头。美国要想恢复半导体主导权方面，政府不能对英特尔的主张充耳不闻。但是，现实是台湾占世界尖端半导体市占率的92％。没有时间倾听开发进展迟缓的英特尔的意见。美国政府最终将如何判断呢？

另一方面，在台湾，也在发生令人吃惊的事情。在台积电总部的附近，预定2022年投入运行、生产最尖端的“3奈米芯片”的新工厂建设迅速推进。行业内一致认为这是为英特尔服务的工厂。原本这块土地用于建设研发大楼。但是相关人士透露：“来自英特尔的订单有望敲定，突然按照高层的号令，用途改为建设工厂”。

英特尔此前也一直将生产的一部分交给台积电。但是，如果此次正式确定，将是首次把最尖端产品委托给台积电。英特尔目前在个人电脑用半导体领域面临竞争对手美国超微半导体公司（AMD）的猛追。AMD将很多半导体的生产交给台积电，迅速提升实力。

如果英特尔继续拘泥于半导体的自主生产，将进一步遭遇AMD的追赶，出于这种考虑，似乎拋下自尊心，决定委托台积电代工。目前的情况是英特尔在美国强烈反对补贴台积电，但在台湾却依赖台积电。可以说这是彰显激烈的半导体主导权竞争的象征性事件。

全球如今半导体仍然短缺，各国存在危机感。将半导体视为安全保障上的风险，提供补贴吸引海外企业，不惜一切获取技术。目前正处于半导体主导权争夺的中盘战，各方的真实想法也逐步浮出水面。虽然交织著“国际合作”这种动听的语言，但倡导“美台合作”的美国和台湾也在显现不一般的现实。