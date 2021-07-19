陈政闻快闪辞官涉绿派系竞逐？

来源：中评社

作者：蒋继平

民进党高雄市长陈其迈子弟兵、“行政院”南部联合服务中心执行长陈政闻遭爆料违反防疫规定，与高雄商界大咖前往屏东奢华的牡丹湾villa群聚，18日当天傍晚火速请辞。陈政闻2018年高雄市议员连任失利，他所属的高雄市议员第3选举区民进党新潮流、涌言会等各路人马都已磨刀霍霍，已有为明年市议员选举派系竞逐的味道。

牡丹湾villa一晚住宿含餐食近新台币15000元起跳，走奢华路线，传出同行者有多位高雄大咖建商。屏东县府将于19日针对当天入住的26人逐一进行电话访谈，还原现场情况。陈政闻称，自己和妻小有到该度假村住宿，但没有参加聚餐。

陈政闻18日遭媒体爆料疑似违反防疫规定，卷入屏东县牡丹乡旭海村的“牡丹湾villa”群聚吃火锅，引发热议及批评。陈政闻傍晚发表声明，避免给执政团队纷扰，辞去“政院”南部联合服务中心执行长职务，断尾求生。

陈政闻曾担任两届高雄市议员（高雄市议员第3选举区），2018年连任失利以16941票成为落选头，2019年4月出任“行政院”南部联合服务中心执行长至今，陈其迈出席场合经常有他的身影。

陈政闻最为人知的是，2018年10月17日在政论节目中，批评国民党前高雄市长韩国瑜脸书粉丝团小编王律涵“年轻人可以做错事，不能做坏事”，最后却被王律涵回呛“你们这些大人有多恶心”，被韩流扫到未能连任。

高雄市议员第3选举区（永安区、冈山区、燕巢区、弥陀区、梓官区、桥头区），共有5席议员，国民党3席分别是陆淑美、方信渊、宋立彬，民进党2席分别是黄秋瑛、高闵琳。2018年韩流崛起，蓝营宋立彬多抢下一席。

距离明年地方选举虽还有一年多时间，除了陈政闻不断传闻可能回锅，绿委邱志伟冈山服务处主任陈庆鸿、高雄市党部主委、“立委”赵天麟子弟兵林志诚等人都要角逐，早已热闹滚滚。

邱志伟属于新潮流系统，赵天麟则是涌言会（三立董事长林崑海的海派），都是民进党在高雄的主要派系，而英系的陈其迈去年高雄市长补选上任，也是获得赵天麟的支持。这次陈政闻遭爆料事件，被认为有民进党派系竞争的影子在。