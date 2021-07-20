疫苗覆盖率落后 台湾经济陷入保5大作战

来源：联合新闻网

作者：曾志超

台湾出口表现亮眼，股市迭创历史新高，看似经济表现亮眼，然疫情冲击下，呈现外热内冷的情境，随着三级警戒多次延长，服务业业绩大幅萎缩，势将拖累整体表现，可否守住5%门槛有待观察。

主计总处在六月初，也就是五月中疫情爆发初期过后的二周，公布的经济预测，2021年经济成长率高达5.46%，较今年2月预测的4.64%，大幅上修0.82个百分点。纵台湾5月中旬爆发新一波本土疫情，染疫人数更甚于去年，惟主计总处认为，疫情可望于第三季有效控制，且不影响以出口为主的制造业生产活动。台湾随着主要经济体逐渐复苏，全球经济成长动能增强，将有效带动出口大幅扩张。

相较于晚半个月出炉的央行预测，就保守许多了。6月17日央行理监事会后记者会参考资料指，台湾疫情发展及相关防疫措施限缩民众外出消费意愿，制约民间消费成长动能，第三季经济成长将会受到影响，仅有2.7%(远低于主计总处的3.33%)；但台湾疫情将因疫苗施打普遍化，在第四季逐渐获得控制，生活渐次恢复正常，全年经济成长率预测值为5.08%。

欧美各国逐渐解封，经济开始复苏，台湾制造业受惠于国际强烈需求，尤其电子业与国际运输业受益最大，出口屡创新高，达四十年来难得一见的荣景；然而，在三级警戒下，台湾服务业许多经济活动戛然而止，餐饮、百货、旅馆、观光、补教、艺文、运动、客运与美容美发等行业都大受影响，营收下滑五成以上的比比皆是，许多业者干脆暂时休业，甚至不少老店已不堪亏损而选择歇业。

三级警戒至7月26日累计逾十周之久，好消息是近期台湾确诊人数已经大幅减少，七月底或八月初有机会降低防疫层级，服务业露出曙光。不过，根据各国的防疫经验(如澳洲、韩国与日本等国)，一旦进入社区感染，再度引爆新疫情机会极高，形成不断封城与解封的可怕循环，让服务业梦魇重复发生。

服务业占台湾GDP的六成(如2020年为61.49%)，就业人口也占将近六成 (2020年为59.8%)，上述这些服务业在疫情反复冲击下，即使到今年第四季都未必能恢复常态，现已产生大量的无薪假与失业人口，未来只会更加严重。

由此观之，主计总处全年5.46%的乐观预测，乃基于第三季已能控制疫情，显已与事实相去甚远；央行推估的5.08%，亦系假设疫情在第四季能获得改善，看来也是艰难任务。易言之，在去年高基期下，今年经济将陷入保五大作战。

若欲摆脱疫情的干扰，最好的方式就是让人民大量接种疫苗，早日达到群体免疫，就可与病毒共处。即使友邦赠送与自购的疫苗逐渐送达，也仅有不到900万剂，疫苗覆盖率仍相当低，引用牛津大学的Our World in Data数据，截至7月15日为止，台湾每百人口接种COVID-19疫苗剂次为18，属落后的水准。

做不到群体免疫，就应加强纾困，目前政府提供“商业服务业艰困事业营业冲击补贴”等纾困，原则上是提供“员工数X四万”的一次性补贴，这连支付员工薪资都不够，实应加发相关补贴，并发放消费券，鼓励民众消费，始能协助服务业撑过疫情难关。否则不但将拖累经济，保五无望，还将使失业问题进一步扩大。

作者是中华经济与金融协会副秘书长

