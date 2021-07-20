香港告别劏房须路线图 不容官僚主义误事

来源：明报

明报社评

中央勾勒香港发展长远愿景，告别劏房笼屋、极大改善房屋问题，既是香港社会所欲，亦是中央对治港者的硬要求。行政长官表示，当局视觅地建屋如“行军打仗”，并非好整以暇，可是普罗大众观感却很不一样，当局需要正视这一落差，抚心自问是否贴基层接地气，做到想市民所想、急市民所急。土地房屋问题是香港发展最大痼疾，去年全港居于环境欠佳旳住户数目超过12万，要令告别劏房笼屋的愿景成真，现在就得着手去干，当局必须改变既有思维，显著压缩土地开发流程，大刀阔斧造地。市民担心官员光说不练，目标假大空，做过当成功，治港者必须拿出明确路线图，制订分阶段目标和具体时间表，以施政业绩取信于民。

土地开发进度慢

官民看法落差大

国务院港澳办主任夏宝龙期盼，本世纪中叶当国家“第二个百年”目标实现时，香港亦是一片光明，“现在大家揪心的住房问题必将得到改善”，“告别劏房笼屋”是最形象化和具体的标志。行政长官林郑月娥表示，这个愿景“好远”，监于觅地屋建需时，政府短期内会三管齐下，“尽量协助”居住环境较恶劣的基层市民，包括两年内兴建1.5万间过渡房屋、为轮候公屋逾3年家庭发放现金津贴，以及管制劏房租金等。

觅地建屋无法一蹴而就，然而千里之行，始于足下。根据房委会最新数字，公屋平均轮候时间长达5.8年，数十万基层市民等待上楼，居住问题早一天解决，就是急市民所急、解市民所困。现在距离本世纪中叶看似很远，可是如果继续蹉跎岁月，议而不决，决而不行，“告别劏房笼屋”好梦只会成空。夏宝龙用上“必将”一词，严格来说已不止是一个愿景，而是中央对治港者的一项要求，只许成功，不许失败。政府必须直面现实，提供现金津贴、兴建过渡房屋，作为短期“止痛”措施，当然好过什么也不干，可是最重要还是拿出决心和本事，切实解决土地房屋问题。

政府常言已在积极觅地建屋，倘若市民看到当局有雷厉风行的决心，即使措施无法立竿见影，相信亦会理解，问题是很多人并不认为当局有花大力气务实有效处理问题，无论收回土地、近岸填海、明日大屿，还是开发农地棕地，充其量只属寸进。也许政府高官认为，这已是“得来不易的进展”，然而处理民生痼疾，市民需要看到的是成果，而非高官自言如何落力。政府处理房屋问题的急迫程度，跟市民的要求有明显落差，为官者必须自量自思，如何缩窄这个距离。

公营房屋需求殷切，去年《施政报告》公布，政府全数觅得兴建31.6万个公营房屋单位的330公顷土地，可满足《长远房屋策略》未来10年公营房屋需求，是自2014年订立长策以来首次达标。官员强调，这是透过收回粉岭高尔夫球场32公顷用地、提高港铁小蚝湾车厂用地发展密度等达到，数字并无水分，云云，然而前土地小组成员对所谓“达标”说法多有保留，一来政府纸上谈兵，声称“觅得可用土地”，不代表日后发展没有阻力；二来过去不少公屋项目在筹划、兴建都有延误，往往影响供应量，有政党甚至质疑政府开空头支票。房委会公布过去10年公营房屋实质建屋量，2020/21年度的出租公屋建屋量只有6261伙，见10年最低位；上年度连同资助房屋的建屋量亦只有约1.1万伙，落后长策目标平均每年约3万伙建屋量。以这样的进度，是否真能追上《长策》目标，叫人好生怀疑。

官僚常见陋习，一是做过当完成，不重视实效，倘若有人质问成绩表现，要么堆砌一些数字自称成功，要么“搬龙门”转移视线，又或自言已尽全力；取巧者甚至一开始便将目标说得模棱两可，确保自己可以立于“不败之地”。夏宝龙谈到治港者五项要求，其中之一是善于为民众办实事，树立“市民至上”服务意识，贴基层、接地气，以施政业绩取信于民，其实就是提醒治港班子和高官必须远离官僚主义、形式主义。

土地审批要理顺

压缩流程勿做样

政府加快觅地建屋，官员必须改变思维，以更大决心克服各种既得利益阻力，同时亦要显著压缩土地开发流程。近年政府提出加快土地审批流程，城规、环评等部分程序改为同步推进，不再“排队”分开做，无疑节省了一些时间，然而整个开发流程若不显著精简，仅靠小修小补，实难显著改善。应有的咨询审视当然要做，太过繁琐冗长的程序，就应该大刀阔斧改革。

香港要解决房屋问题、告别劏房笼屋，就要有一个明确路线图，既要有清晰的中期目标，也要有以4、5年为期的工作计划，确保按照进度向前推进。与此同时，各项相应改革措施，例如压缩土地开发程序，也要定下一些硬指标。根据政府现行程序，“生地”通过法定程序变成“熟地”再建成房屋，随时要接近20年，当局应先订下具体目标，例如将整个发展程序，缩短在8至10年之内，再看看每个环节，可以怎样缩短时间。若只是做做样子压缩流程，实际不知道能够节省多少时间，对于解决问题，并无多少帮助。