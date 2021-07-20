西方解封后，中国应该怎样做？

来源：思考香港

作者：寒柏

冠病疫情爆发初期，已有专家及政客提出“自然群体免疫”的建议。简单来说，即政府什么也不做，并任由疫情扩散，最终等到整个族群有80%至90%的人都感染，大家体内都有抗体，便算是成功“抗疫”了。

这“自然群体免疫”的建议，当然完全行不通。

由于疫情爆发之初，平均死亡率约1%左右，已经不算低了，岂能什么都不做？疫情开始严重起来后，群众交叉感染，每名病人体内还可能会有至少两至三种变种病毒，再加上区内医疗系统瘫痪，死亡率可直线上升至6%至10%左右。

以美国为例，一个大约3.3亿人口的国家，如果死亡率平均约6%的话，死亡人数可达1,980万人。如果美国在一、两年间额外死了这么多人，肯定还会打击美国经济。另一个角度看，所谓“人命无价”，而且病毒可袭击任何人，包括权贵、专才及普通老百姓，所以，大部份人都会倾向反对“自然群体免疫”的建议。

此外，确诊病人如康复后，体内抗体平均只能维持约3个月，即科学上亦无法确保“自然群体免疫”可奏效。最坏的情况是，“全民确诊”后先死至少6%的人，但大家的抗体也只能维持3个月。因此，如果在一段时间后再有“变种病毒”输入，国民一样会再次大规模“中招”及死亡。

尽管“自然群体免疫”的建议并不合理，但始终仍有人提倡。自来，防疫就只得两招。其一、隔离、封区及不断检测。其二、疫苗接种。在疫苗尚未量产前，隔离及封区严重打击经济。因此，大家都无法承受经济衰退的情况。即使内地政府成功做好隔离、封区及不断检测等工作，但由疫情爆发至今，总有人不断提出，万一全球各国都放弃防疫，不再封城，岂非只得中国“闭关自守”？中国会否因此而利益受损呢？

事实证明，以上的担心并不成立。由于各国政府如果完全放弃防疫，其医疗系统会先崩溃，届时民怨四起，所造成的问题将会更大。而且，就算各国政府不再封城，任由国民确诊及死去，国民也会担心疫情而选择留在家中，区内经济一样没有起色。还有，如政府的抗疫工作做得不好，疫情断断续续的发生，对经济的打击只会更大。

中国政府高度重视防疫，一开始已严格执行隔离、封区及不断检测等工作，不惜牺牲短期经济，官员抗疫不力即问责“下马”，最终使中国最快“清零”及重启经济，国民更可在短短一、两个月之内全面复工。总的来说，中国政府倾全力做好“公共卫生安全”的工作，不仅最重视国民的生命安全及健康，还对整体长远经济的发展最为有利。

但由于西方国家已量产疫苗一段时间，英美两国的接种率亦已开始超越5成，有人担心局势或会有变化。

现在，西方国家已打算“全面开放”，在可见将来不再实施隔离检疫，甚至不再公布确诊数据。虽然全世界正爆发新一轮的变种病毒，确诊人数还在急增，但持续一年半的疫情已使世界各国无法忍受。就算所有国家的接种率仍未达至7至8成，但大家为了“拼经济”，也不得不要开始逐步“开放”。有人认为如果世界各国再次“全面开放”，中国政府又会否因“闭关自守”而“由赢便输”？中国应该怎样部署？

1. 自去年中以来，中国已有效控制疫情；国内并不急于接种疫苗，药厂还替其他国家提供几亿剂的疫苗。直至今年5月至6月起，中国政府才全面“谷针”。现在，中国已为国民接种了14.3亿剂疫苗，接种量成为世界第一；近两个月已增加了约4亿剂接种。根据网上资料显示，完成两剂接种的约有2.23亿人。如果世界各国正打算“全面开放”，中国有关当局可加快为大部份国民接种两剂疫苗的计划，务求在年底前有7至8成人完成，并达至“群体免疫”的水平。以现在的接种速度估计，就算有“生产瓶颈”，在年底前达标亦应该没有问题。

2. 英美为首的西方国家之疫苗接种始终仍远远未达至7至8成的水平，疫苗对变种病毒的效力又明显降低，世界各国在这“关口”便“全面开放”，有很大机会将再次造成新一轮的环球大爆发。当全世界“全面开放”之初期，中国政府应该反而进一步收紧对海外到访人士的隔离险疫措施，把更多国家列为“高风险地区”，直接禁止航班到访，并把海外到访的隔离要求由21天再延长，才能力保不失。西方匆忙“解封”，反而可能是“黎明前最黑暗的一刻”，中国绝不应该跟从，反而应该更加小心防范海外大规模爆发的可能。

3. 如英美等西方国家真的先开放，中国亦可以作进一步观察。到底接种疫苗后，确诊宗数会有多少呢？死亡率又是多少呢？现在，英美两国的接种率也有5成左右。可是，美国单日新增确诊有3.6万人，每日死亡人数达338人。英国的每日确诊则有4.8万人，单日死亡人数有63人。

英美两国的接种率未够7至8成便急于“解封”，疫情才会大幅反弹。对中国来说，即进一步印证疫苗接种率要够高才可考虑开放。现在，英美两国的疫情反弹，便是例子。

欧美各国正在全力“谷针”，但碍于种种原因仍未成功。但无论如何，若在稍后的日子里有任何国家成功达至7至8成的接种率，中国亦可观察该地区的“群体免疫”是否有效，再谋而后动。

现在，西方国家在远远尚未达至“群体免疫”之水平便打算率先“解封”。那么，对个人来说，到底疫苗可否有效降低重症率及死亡率呢？疫苗对付变种病毒又是否有效呢？国民接种后，又能否减低当地对医疗系统的负担？欧美国家“全面开放”，正好提供大规模的数据给予中国参考。

4. 如果西方国家在“全面开放”后，确诊宗数没有继续反弹，死亡率及重症率又大幅下降的话，中国则可以对疫苗的功效更有信心。当7至8成国民完成两剂接种后，如世界各国的疫情又受控，中国便可以考虑逐步作有限度开放。另一方面，如果疫苗的效力不够强或不够持久，或世界各国开放后确诊及死亡个案依然大升，则中国当然不宜过早开放，还需要加强防疫措施。在疫苗的研究方面，我们亦可以研究第3针的效果及风险，并开发更多不同款式的疫苗及特效药。例如，一直有专家研究“喷鼻式疫苗”，据称可直接保护肺部，效果或会更佳。如果现在的疫苗效力不够强，我们应该作多方面的尝试。

从世界各国的抗疫经验便可以知道，过早放弃防疫工作，往往得不偿失。去年，有某些人担心如果只有中国隔离而全世界已“解封”，经济会严重受损。但事实证明，中国反而因做好隔离工作，最早“清零”而国内经济一枝独秀。疫苗并非万能，最多只会增加对市民的保护率，但不会把整个情况颠倒过来。

中国作为“世界工厂”，以制造业和出口为重，只要国内能做到“清零”及成功完成疫苗接种计划，厂商如常运作，老百姓安居乐业，中国已可处于“不败之地”。欧美国家的“全面开放”如果促成西方经济反弹，作为“世界工厂”的中国自然会受惠。我们并不一定要急于与世界各地“通关”。就算现在在疫情爆发期间，投资到中国的资金已首次超越美国。中国的防疫工作做得好，不仅不会因对海外到访人士进行“隔离检疫”而影响市场供给，反而还会有对国内经济发展有好处。

最后，中国在“封关”的情况下，还可以促进“内循环”。如急于开放关口，反而会使国内积存的消费力量流向海外。中国又何必冒险“通关”而打乱了“内循环”的节奏？

作者是学研社成员

