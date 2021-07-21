美军机降桃园 台湾搏命陪演

作者：杨颖超

最近美国想跟北京高层会谈，却又热炒对台关系，这么矛盾的举动，究竟在想什么？而对我们来说，能增强台湾实力的美国措施应该表示欢迎，只是务虚又得罪北京的事，只会把台湾推向美中竞争最前线，蔡政府应该考虑是否值得。

5月北京拒绝美国防部长与其中央军委副主席许其亮对话，7月又传不让美国副国务卿薛曼会见具对等身份的北京外交部副部长乐玉成，美方因此暂停规划这项行程。但这会连动10月G20领袖峰会上的拜习会。美方为达目的，因此动作频频，这恐怕是最近把台湾推上台面的理由。

美国众议院外交委员会15日表决通过“确保美国全球领导地位及参与法案”(俗称老鹰法案)，呼吁美行政部门扩大对台合作。这是值得欢迎的发展。但法案也要求国务卿与台展开协商，以将台驻美代表处更名为“台湾驻美代表处”（Taiwan Representative Office in the US）为目标。固然这是国会举动，但行政部门拿来当对外谈判筹码，非常常见。

台湾外交机构正名议题无助国计民生，只是独派自爽而已。会这样说，是因台驻外代表处大多以台北为名，但因交情不同，极少数曾挂上台湾，乃至于中华民国之名，例如阿尔及利亚、巴林、厄瓜多尔与约旦等国。但在蔡政府执政后，现已全被改为台北。除了批蔡政府无能护主权之外，其实人民大多对此无感。

而就连美国本身，也不是第一次提正名议题。去年12月，美国78名众议员联名致函时任国务卿蓬佩奥，建议将台代表处更名；今年3月共和党籍众议员提案，呼吁美国改承认“台湾”为独立国家；5月时，数名众议员又提“台湾外交检讨法案”，重提更名一事。为何屡提屡不成？就是因为知道这个议题很敏感又没实益，美国行政部门不会没事给自己找麻烦。但现在美方有需要了，正名议题又可以拿出来玩，只是此次有所不同，多加了美机近日密集降落台湾，引发北京的连串反应。

15日上午美军C-146A行政专机从冲绳飞抵台北。大陆国防部发言人吴谦表示，任何外军飞机降落领土都必须经其许可，任何外国舰机擅闯领空行为，都将引发严重后果。美军机不是第一次降落台湾，但解放军发言人放这种狠话倒是不多见。

结果19日一架美国C-130运输机又降落桃园机场，约一小时后飞离。台空军官员很快强调该机的“民间”角色，声称这架航机属民间商用包机，军方对包机任务也一无所悉。

在北京恐吓之下没多久又来，美国刺激北京意图明显，看中国大陆网民一些偏激发言，大有不肯善罢甘休之势。但北京真想在此时升高冲突？只怕未必，可是总要找个台阶下吧？！在第一次美军机来后，北京很快在7月16日宣布台海军事演习。虽有分析指称，此次军演与美军机降落台湾有关。但隔天就能纠集部队军事演习，恐怕也是时机凑巧。无论如何，北京如果不对美国动手，那要挑哪个软柿子吃呢？

在蔡政府铁了心要跟美国亦步亦趋情况下，我们只能呼吁蔡政府做好军事准备，也提醒人民，我们该在什么情况下才值得去激怒强邻？我们可以付多少代价？此次我们获得了什么？划得来吗？希望大家好好想想。

作者是铭传大学助理教授

