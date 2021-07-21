香港移民者众 改革积弊助留人

来源：明报

明报社评

近期不少人移民离开香港，机场处处离愁别绪。过去两年，香港内外形势遭逢巨变，政治范式已然转变，有人觉得社会气氛令人窒息，对前景灰心失望，行政长官则表示，香港有中央支持，机遇无限，前景非常好，两种看法南辕北辙，突显了社会撕裂之深，思想鸿沟之大。去与留是个人选择，走的人当然是有信心问题，当下港人移民情况，跟1980年代移民潮有重要差别，影响有多深远，需要时间观察，值得留意的是，不少年轻人希望移民，政治环境不是唯一考虑，就业环境、生活质素、向上流动机会等，同样有关键影响。没有宜居环境和发展空间，人才早晚流走，治港者必须厉行改革，为香港革新除弊。

政治变化冲击人心

去与留是个人选择

由两年前的反修例风暴、去年的《港区国安法》，再到今年初的选举制度修改，香港内外环境遽变，不变是社会撕裂依然严重，黄蓝对立依旧，同一件事情，一方看到希望，另一方往往感到无力无助。港区国安法实施，有人视为“定海神针”，香港可望“由乱转治”，有人认为“民主自由毁于一旦”，灰心绝望。英国宣布为BNO港人提供移民入籍途径，计划今年1月底启动，首季有逾3.4万人申请，5600个签证获批，另外英方还有所谓“LOTR”的短期特殊安排，尚未获发BNO签证的港人，可于入境时申请过渡准许证。有关安排本周一届满，一些有意移民英国的港人，纷纷“赶搭尾班车”，赤鱲角机场办理登机手续赴英的柜位出现长长人龙，亲友依依不舍道别，禁区闸外一片离愁。

英方估计，BNO签证计划推行首5年，约有32万港人移英。除了英国，加拿大和澳洲亦推出吸引港人移民的计划。香港是富裕社会，港人平均教育水平高，英加等国趁着香港人心浮动，吸引港人移民，个中利益盘算，离不开人才与钱财。英国BNO签证计划，港人在当地生活5年方能申请入籍，其间无法领取一般福利，不少中产家庭为了移民卖楼套现，即使平均每一个人只携百万港元积蓄赴英，1万人已相当于100亿港元。至于加拿大降低港人移民门槛，除了向创业移民招手，另一重点是吸引年轻人，有移民中介公司说得坦白，加拿大欠缺年轻劳动力，若不介意体力劳动或做货车司机，年轻人不难找工作。

《基本法》订明港人有出入境及移居外地的自由，港府并无移民外地统计数字，入境处资料显示，过去一年经香港机场净移出的香港居民逾10万人，外界不能假设他们全是移民，惟无可否认，近期不少市民都发现，有亲朋、同窗、同事动身或打算移民。1980年代中，香港曾经出现移民潮，1989年后，英国推出居英权计划，向香港中上层精英招手，短短5年有30万港人移居海外。现时港人移民外地的情况，乃是回归以来所未见，至于规模是否可以跟回归前的情况相提并论，影响有多深远，仍然有待观察。

港区国安法实施一年，对香港政治生态及社会人心带来很大震撼。过去10年，香港社会泛政治化，校园、传媒成为意识形态斗争重地，现在政治环境剧变，界线面临重划，业界部分人感到压力，萌生去意，有人转行有人移民，教育界是其中一个较受影响的界别，情况需要正视。相比之下，经济金融层面所受影响未算太大。香港银行体系总存款较之前一年增加5.6%，未见资金大举外流，新股集资额更上升了50%，所谓“移民潮触发楼市崩溃”的预言，跟楼价破顶在即的现实，更是差天共地。

青年要有追梦舞台

设法重建上流阶梯

上周华府对香港发出营商警告，“提醒”美企在港做生意风险大增，香港美国商会却变相公开唱反调，表示香港有国际认可的商业法律制度，是国际商贸枢纽，在港美商有挑战更有机遇。中美斗争激烈，谁胜谁负还看长远，无人有水晶球，香港金融中心地位取决于国家发展，国家欣欣向荣势头未变，香港在这方面亦毋须杞人忧天。

当然，这不等于香港没有信心问题，否则也不会多了港人“用脚投票”。一如回归前的移民潮，当下港人移民，政治因素突出，不过两者亦有重大不同。首先，回归前的移民潮，人们是基于恐惧，担心政治变化而走；现在移民的港人，不少是因为政治变化已经发生，拒绝接受这一变化而走。其次，两个时代的社会环境差异很大，1980年代至90年代初，是香港经济黄金时期，社会充满机遇，向上流动空间很大，反观现在，香港发展陷入瓶颈，社会深层矛盾不断恶化，缺乏向上流动机会。

香港学者研究发现，有别于较年长的一群，30岁以下土生土长港青想移民，政治因素未如想像般大，本地就业环境、物价和楼价等，反而是影响他们考虑的重要因素。当局必须让青年有广阔就业创业舞台，有机会追逐自己的梦想。移民外国生活并不容易，上一辈回流港人有深刻体会，这一辈港人移民，大多怀着强烈政治好恶情绪而走，未来会否考虑回流，现在无法断言，可是港府若不设法解决社会深层矛盾、重建社会向上流动阶梯，年轻人的离心，必定愈来愈大。