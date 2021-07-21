Delta病毒“震跌”美股 市场忧碍全球经济复苏

来源：明报

最先在印度发现的Delta变种新型冠状病毒株，正成为全球新冠病毒主流，触发市场忧虑疫情反弹损害全球经济复苏，美国股市、油价和债券孳息率周一（19日）全线下跌，与去年疫情初期相似。有世卫官员估计，疫情难在今年受控。其中在美国，全国50州和首都华盛顿近日均可见确诊个案上升，整体住院人数亦回升，由于更具传染力的Delta变种病毒蔓延，加上年轻人接种疫苗率低，有医生指近期的患者较之前年轻、病情更重，大多未接种疫苗。

世卫公共卫生紧急计划执行主任瑞安周一称，不认为疫情能在今年内完结，但“够幸运的话，我们或能在明年控制（疫情）”，又重申若各国公平分配疫苗予穷国、实施社交距离并为医院提供足够资金，疫情可更快结束。

美每日确诊倍增 住院数急增36%

在多地扩散的Delta变种病毒，被指是美国近期疫情反弹的主因。《华尔街日报》分析，美国过去一周平均每天新增3.2万宗病例，较10天前的7天平均数高一倍。美国疾病控制及预防中心（CDC）数据显示，截至7月13日的一周，住院人数较前一周急增近36%。这些升幅远低于今年初高峰，但已引起卫生官员以至投资者忧虑。道指周一下跌逾700点，录得去年10月以来最大跌幅；美国10年期国债孳息率跌至2月以来最低的1.181%；美国油价出现去年9月以来最大单日跌幅，原油期货价格跌破每桶70美元。

接种陷瓶颈 患者多年轻未打疫苗

美国逾48%人口完成接种疫苗，但接种进度4月起陷樽颈。总统拜登周一提到，上周新增病例有四成来自4个接种率低的州，再促民众接种疫苗。CDC网站显示，接种率低的州大多位于东南和南部，例如在阿肯色州，仅四成12岁或以上人士完成接种，该州过去7天平均每10万人新增191宗病例，为全国第二高。乔治亚州完成接种人口不足四成，当地卫生部指去年12月以来已销毁逾11万剂疫苗，原因包括疫苗稀释后未被使用、家长或子女拒绝接种、瓶身损毁等，但强调只占整体1.4%。

接种率因年龄层而异，CDC上月底报告指18至29岁人士约38%已接种最少一剂疫苗，是所有年龄层中最低，长者接种率则达八成。密苏里州有医院行政总监指出，该院患者是爆发疫情以来最多，较之前年轻、病情更重，大多未接种疫苗，有5%至8%患者则已完成接种疫苗，现在深切治疗部有九成患者需用呼吸机，较之前的四至五成高。

专家：是时候重新戴口罩

CDC在5月建议已完成接种者在大部分场合可不戴口罩，惟随着疫情反弹，洛杉矶县恢复要求所有人在室内戴口罩，加州和内华达州部分地区亦发出类似建议。多名专家警告是时候恢复戴口罩的规定或建议，惟州及地方卫生官员协会（ASTHO）医疗总监普莱夏指出，许多停戴口罩的民众或对此感失望，要说服他们重新戴口罩将有难度。上月底的Axios/Ipsos民调显示，仅55%美国人有时或一直在公共场合戴口罩，较同月初的68%低。