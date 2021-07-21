经济民生、民主法治就是“一国两制”

来源：香港01

01观点

由《港区国安法》的落实到选举制度的修改，相信没有谁会不认同“一国两制”经过了演变，香港进入“一国两制2.0”的年代。“一国两制2.0”必然有别于“一国两制1.0”，但其实质内容将会是怎样？港澳办主任夏宝龙上周提出的四个“期盼”，无疑值得思考。

全国政协副主席、港澳办主任夏宝龙上周五（7月16日）出席“香港国安法实施一周年回顾与展望”专题研讨会，指出“香港在中华民族伟大复兴历史进程中大有可为”，但对香港“一国两制”的实践提出四个“期盼”。

期盼经济繁荣、住房改善

或许叫人——特别是高官和建制派——意外的是，第一个“期盼”并非与国安法或治安相关的政治表述，而是香港的经济和民生状况：“经济更加繁荣，各项事业发展更加均衡，社会更加和谐安宁”。夏宝龙甚至以“特别是”来强调，“现在大家揪心的住房问题必将得到极大改善，将告别劏房、‘笼屋’”。

须知道中共政权作为社会主义政权，必然以社会民生为重，中共在历史上也非常强调人民的支持。自改革开放以后，中国政府对经济繁荣、改善民生问题的决心及成果有目共睹。对于香港的期盼，或者说是特区政府的评价要求（KPI），以经济和民生为第一项也是自然不过之事。

期盼民主进步、法治完备

虽然在后修例、后国安法年代，许多人认为香港民主和法治倒退，甚至有人论断中央政府不打算再发展香港的民主和法治。但夏宝龙的第二个期盼，恰恰证明了这种说法的错误：“我们期盼那时的香港，民主制度有更大进步，法治更加完备，权利和自由有更充分的保障，人人可望实现更全面的发展”。当然，双普选目前未有时间表，《港区国安法》与香港的普通法制亦要时间磨合及适应，但民主及法治的进步依然是香港最终要朝往的方向。

值得留意的是，在第二个期盼，民主、法治、权利和自由本身不是自足的标目，而是提供有利的环境令“人人可望实现更全面的发展”。夏宝龙甚至勾勒出一个美好的社会愿景，“孩子都能健康快乐成长，学生都能接受良好的教育，青年都有广阔的就业创业舞台、都能去追逐自己的梦想，长者都能颐养天年，全体市民都享有更加幸福安康的生活”。由此可见，香港发展民主政制的目的也是要实现良政善治，让市民生活得更好。

一国两制是辩证的有机体

第三个期盼是“一国两制”的实践的“爱国者治港”的实现，可以说是属于大家最常理解的政治层面的期盼。本质上，这个政治期盼与经济民生、民主法治并列，没有高低之分。甚至从次序角度而言，我们可以说经济民生、民主法治被列在第一及第二点，先于政治目标，可以说是其构成了政治期盼的基础。亦即是说当香港经济繁荣、社会有序，“一国两制”的实践成果更容易丰硕。

一些人用二元对立的角度，认为香港要么是跟随西方意识形态的香港，要么就要沦为一个普通的中国城市，与其他中国城市无异。但若然如此，中央政府又何必坚持保留“一国两制”？夏宝龙最后一个期盼既是“中西合璧、高度文明的现代化国际大都会，将成为全世界都为之心驰神往的新的东方明珠”，便可见香港在“一国两制2.0”之下既是中国的城市，是“东方明珠”，但同时结合了西方文明，为全世界所欣赏。

其实“一国两制”从来都是为香港保留弹性空间、作为兼取中西所取的理念，这亦说明了为什么虽说香港走进了“一国两制2.0”，但这仍然是“一国两制”而不是“一国一制”。