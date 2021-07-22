中国与塔利班：阿富汗乱局中该如何相处？

来源：香港01

作者：许辉

美国即将完成在阿富汗的全面撤军行动，阿富汗的地缘政治格局面临重新洗牌。塔利班趁着美国撤军进入最后阶段的机会，对政府军发起“闪电攻势”并取得节节胜利。目前，已占据了阿富汗34个省份中的17个，其影响力扩大到了阿富汗内陆的大片地区，控制了与邻国的不少边境口岸。

尽管相关方都希望阿富汗能成为一个没有战争，没有恐怖主义和毒品的国家。但目前看来局势不容乐观，阿富汗政府与塔利班的和平谈判进展甚微，愈演愈烈的冲突引发邻国对阿富汗全面内战的担忧。美军撤离阿富汗似乎给中国发挥地缘政治影响力提供了战略机遇，塔利班的再次崛起，也给中国增加了如何与之相处的新课题。

中国一直批评美国是阿富汗问题的始作俑者，当初的阿富汗战争不仅背离了打击恐怖主义的初衷，而且美国操控并干涉了阿富汗内政，造成地区不稳定。而现在，从阿富汗全面撤军是不负责任，会给地区安全产生溢出效应。阿富汗政府军在失去美军提供的关键性空中支援后，有可能被塔利班武装击垮，令塔利班全面接管阿富汗，或者使阿富汗陷入一场多方参与的内战。

在当前的阿富汗乱局中，中国首先担心的是持续的阿富汗危机会破坏中国在新疆打击恐怖主义的努力。鉴于塔利班势力的不断壮大，未来中国与塔利班继续接触和谈判不可避免。

对中国而言，会要求塔利班限制其与恐怖主义组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”（“东伊运”）的联系。“东伊运”由“维吾尔恐怖分子”组成，在新疆实施了多起恐怖主义活动，长期以来得到塔利班的庇护。

但是，中国与塔利班只是达成了某种形式上的谅解，双方在意识形态和实际利益考虑上仍有巨大差异，中国与塔利班的对话仍属于初始阶段。未来，双方关系的发展取决于塔利班在阿富汗国内地位的变化，以及其对“东伊运”等组织态度是否有实质性转变。

土库曼和阿富汗有700多公里长的边界，而且多位于易被穿越的平原和沙漠地带。尽管土库曼和塔利班长期保持密切关系，但从2014年开始，土库曼与阿富汗边界仍然会受到塔利班武装攻击，造成土库曼军人伤亡。

中国在中亚的天然气主要由俄罗斯和土库曼供应，双方在中国天然气市场上是竞争关系。天然气出口是土库曼主要的外汇收入来源，其天然气几乎全都供应中国。如果塔利班进攻土库曼甚至控制当地的天然气田，那将严重影响对中国的天然气供应。

如果中亚天然气供应出现变化，那么俄罗斯天然气出口中国的比重就会增加，对中国的能源布局造成影响。因此，中国承诺在安全领域支持土库曼，土库曼也是购买中国武器最多的中亚国家。最近，中土在能源合作上进一步加强。土库曼巴什石油加工联合体宣布，中国能源巨头中石油集团赢得投标，将开采土库曼六处天然气田。

阿富汗是连接中国与欧亚大陆的国家，战略地位重要。如果阿富汗局势趋于稳定，中国可能将“中巴经济走廊”延伸至阿富汗。这方面的计划可能包括修建一条连接阿富汗首都喀布尔至巴基斯坦白沙瓦的高速公路。最近，中国与巴基斯坦和阿富汗曾举行第四次三方外长会议，三方声明将进一步深化和拓展和平、政治、经济、互联互通、安全反恐等领域合作，特別提到阿富汗推进互联互通建设和通过瓜达尔港及地区其他港口开展转口贸易取得的进展。

塔利班希望中国能够参与阿富汗重建，塔利班发言人呼吁中国尽快加大对阿富汗的投资，允许中国在塔利班控制的阿富汗地区或其有影响力的地区参与基础设施项目，并承诺给予中方安全保证。

但所有这些计划仍取决于阿富汗局势的尘埃落定，在此之前，中国不会贸然对阿富汗展开大规模投资。近十多年来，中国对阿富汗的投资和经济合作非常有限，几乎没有任何重大项目，原因不是美国仍然在阿富汗驻军，而是阿富汗的安全角势没有得到根本好转。

