从李家超任命看下届香港特首人选

来源：思考香港

作者：路易

回归日前夕，中央公布了香港政府新任命。保安局局长李家超坐上特区“二把手”，成为历史首位警队出身的政务司司长。同时，警队“一哥”邓炳强升任保安局局长，原“二哥”萧泽颐依序顶上警务处处长之位。

此次任命发生在现届政府任期只剩一年之时，绝非为解眼前之困，可以说很明显是下届政府构成的前奏，透露了北京下一步的思路。

进入正题前先说此次任命的寓意。

首先，将一位“武官”提上“二把手”的位置，让新“一哥”迅速升迁，很直接，就是论功行赏。要知道在2019年修例风波的关键时刻，中央做过需要出兵的最坏打算，如果没有保安局到警队系统的坚守，北京将付出更大代价平乱。李、邓不仅立场坚定，且处理危机的能力强，所以对于北京来说，此二人是功臣，亦是能臣，在任何体制下都会晋升。

当然此次重点是李的任命。在风格上，很明显，北京希望改变公务员体系循规蹈矩，回避争议，“Yes Man”的面貌，由一双雷厉风行的“硬手”主导政府，抓起施政，同时打破现有公务员体系对权力的垄断。

至于关系上，香港警队与大陆公安系统有常规合作机制，并长期协同行动，互相了解。该过程也让香港警队积累了中央的信任，更让北京放心。

功劳，“硬手”，信任，是关键词。

如此任命将预示着下届特首选举会如何发展？笔者认为有三条线索。

第一，还记得最开始网络爆料说的政务司司长人选是聂德权。众所周知聂德权是林郑月娥心腹，如果聂德权上任则表示中央明撑林郑连任。然而选择李家超，与林郑出身的政务官体系相距甚远，且显然更接近中央。这意味着北京对林郑信任下降，需亲自出手选人，至少未为林郑连任铺路。由此可大胆预测，林郑基本连任无望。

这也没什么奇怪。从2019处理社会运动到2020抗击疫情，特区政府显示出的进退失据令人难以置信，换做大陆哪位省委书记，可能早下台了。但香港反对派的行为逼得中央不能妥协，他们的极端表现生生把林郑“保”住了，可谓黑色幽默。但保住一届任期可以，如今国安法已通过，选举制度已改革，香港需要重新出发，换人完全正常。

第二，此次调动也说明北京要改变以特首为一国两制唯一抓手的现状，要在政府内部安排一个能贯彻自己思想的“高管”。在特首不顶用的情况下，政府不至于首鼠两端，一盘散沙。这也符合中国共产党一直以来任命地方领导班子的思路：省委书记无权组织省委班子，需中央组织部安排。

有了这位“高管”，中央就不怕自己的意志推不下去。有了这个保证，特首的选择范围完全可以扩大。不必忌惮该人选是否能掌控政府，是否与公务员咬弦，是否100%听话，是否能“掌兵”。

北京对香港下一步工作的定位是大发展。这既是中央将治港控制权收回后权责相应的政治伦理，也是中共一直以来的行事作风。办大事需有能人，笔者倾向于北京会选择一个有视野，有能力，有发展思维的特首，而非一位守成的，政府出身的，安全第一的特首。这样与李家超互补更易推进工作。

第三，大乱之后的大治，需要领袖团结社会，实现和解。但修例风波之余温尚存，政府不可能软下来，需要紧抓治安，打击极端势力。目测未来这工作就由李家超及警队一线的官员顶住，而特首负责抓发展，搞团结。

如此看来，北京至少会放弃已被证明无法抓发展，不会搞团结的人。

当然现在谈是谁不是谁还为时尚早。9月19日，选举委员会选举即将开启香港特首大位之争，各位拭目以待。