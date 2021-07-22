来源：中时新闻网

作者：陈金芳

台湾奥运代表团出战东京奥运，结果因为机上座位的安排，引发选手的意见与民众的强烈抨击，总统蔡英文和行政院长苏贞昌为此多次道歉，体育署长也被要求追究责任。

说真的，奥运代表团在已经有专机，座位因防疫为由改采梅花座的安排之下，一人坐一排的座位宽敞度绝对足够，选手搭乘商务舱与否真心不是一件事，结果蔡英文还要拉着苏贞昌出面再三道歉，反而蔡英文对于过去以来防疫政策与疫苗采购的过失连一句道歉的话也没有，符合蔡英文执政一路以来的讨喜执政风格。

蔡英文只想维持高度的民众支持，所以自从竞选总统到执政以来，在引发重大分歧的政策上大多是暧昧以对，反而在一些枝微末节的事情上大做文章，类似选手的商务舱承诺、蔡易余减肥有没有成功之类的。

当然，简单的事情容易有小小成就，也容易有宣传成果，可以说是相当讨喜，但这些不足道的小事充斥在总统的面簿与媒体的版面的时候，这就会掩饰住当前最需要面对的大事，反而成为一种舆论公害。至于如果连小事都办不好，那民众的反扑只会更强烈，对蔡英文的执政也未必是好事。

“虽小道，必有可观者焉；致远恐泥，是以君子不为也。”蔡英文执政以来希望透过各种小承诺小成就，营造出令人讨喜的形象，结果小事搞砸，需要处理的大事也没头绪，结果反而不讨喜。“小惠未徧，民弗从也。”沉迷小惠小信的蔡英文，怎么能有大格局？