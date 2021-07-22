百日谈判无效 中印20万重兵能安度今夏吗？

来源：香港01

作者：穆尧

7月19日，距离中印最近的一轮军长级边境谈判已经过去整整100天。在这100中，双方尽管一见面就在讨论推动新一轮军长级谈判（即第12轮谈判），但是相信中印双方都不指望它能解决问题。

从公开消息看，中印之间的高层接触仍然在正常进行。

7月14日，中印外长在杜尚別举行了一场特別会晤。中印双方的分歧依然很大，这与4月份的接触和至今12轮军长级谈判迟迟无法举行的气氛相当一致。可以注意到，中国外长王毅认为印度方面没有将边境问题放在“适当的位置”。当印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）指出中印缓和紧张局面的前提是中国撤军，王毅则明确反驳道“责任不在中方”。

尽管双方都试图推动接触策略，以便“尽快使两国关系摆脱目前低水平徘徊的局面”，但很明显，至少从双方公布的新闻稿中看，都没有准备采取切实的动作打破僵局。

这相当“危险”。就在不久前6月25日举行的中印边境事务磋商和协调工作机制第22次会议上，双方达成的两大重要成果之一便是，明确了尽快举行第12轮军长级会谈的共识，而不过三周，新的军长级谈判不再出现，这意味着“倒退”。

表面的接触气氛不佳，背后是双方更危险的摩拳擦掌。在盛夏到来之际中印双方早已在拉达克东部调兵遣将陈兵20万，边境处于高风险状态。

英国《卫报》引述印度军方匿名人士消息称，中印双方在加勒万河谷和温泉仍然处于高度紧张状态，每个月都会发生两三次对峙。

在此之前的2月中旬，中印双方在班公错南北岸实现同步脱离接触，但随后在其他地点的行动则陷入僵局。近期，不断有报道称，在其他地点双方不断发生小规模的冲突，因为冲突非常有限，而且前线士兵被紧急约束，因此没有影响到大局。

该报道提供了双方最近的前线军事动态：印度军方不断地从藏南、锡金以及与巴基斯坦接壤的地带调集增援部队，并且做好了长期拉锯的准备。印度已经增兵5万人，并重新部署了火炮以及米格-21战斗机等。实控线印度一侧楚舒勒居民称当地的军事基地扩大了数倍，包括游客在内，所有人被拒绝靠近边境地带，“似乎为发起战斗准备”。

而拉达克东部的另一军事重镇Durbuk情况类似，当地居民描述近几个月来，晚上经常看到军用卡车和坦克开往边境，当地的军事基地也在扩大，突然之间了增加数百新帐篷——这是为了便于快速行军迁移，以及可以容纳更多坦克和车辆的庞大掩体。

印军似乎一度希望在边境线附近采取行动，但随之遭到了中国军方的阻挠，不得不停下来。

印度独立智库组织政策研究中心（CPR）的一名学者呼吁一场战争来打破僵局——而且是由中国发起的战争，但是他也不得不承认，即使这样，那也不过是一种僵局代替另一种僵局，中国必须悄无声息地“撤退回去”。

当然，北京不会接受这种屈辱的“安排”，尽管不愿意与印度再生事端干扰其既定发展战略，但尤其是在这一领土问题上，中国官方近期高调公布了2020年6月份加勒万河谷冲突中中国士兵陈红军阵亡的过程，这些细节的公布，这些舆论造势其实是在传达一种明确讯息，即中国不准备采取哪怕变通式的妥协方案。