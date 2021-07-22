作为芯片制造业最大的政治棋子 阿斯麦仍有强大筹码

来源：华尔街日报

作者：Dan Gallagher

芯片制造成本极高，因此效率至关重要。 但对一些芯片制造设备生产商来说，低效率可能成为一个可取之处。

想想阿斯麦(ASML Holding NV)。 这家荷兰公司的极紫外光刻(EUV)工具对于先进制程的芯片制造如此关键，希望为个人电脑、智能手机、数据中心和网络设备等产品生产尖端处理器的半导体制造商根本离不开它们。 这也使得阿斯麦成为不断升温的全球半导体冷战中的关键武器。 美国已经向荷兰政府施压，希望阻止这些EUV工具卖给中国的芯片制造商。

这给阿斯麦带来了一道难题，因为中国现在是世界上最大的半导体设备市场，根据SEMI行业组织的数据，去年中国市场占全球销售额的26%。

但政治也在其他方面影响芯片设备市场。 在全球发生大规模“芯荒”之后，美国和欧洲各国政府已集中精力增强本国的芯片制造能力。 这导致了政府对该行业的直接支持。 美国参议院上个月通过了一项法案，要求提供520亿美元的补贴来支持国内芯片生产。

芯片制造设施的建造和安装成本都很高，因此制造商通常会谨慎控制扩张以匹配全球需求。 但由于政府补贴，晶圆厂的激增可能会导致系统出现一定程度的低效率。周三阿斯麦首席执行官Peter Wennink在公司的第二季度业绩电话会议上表示，这种低效率可能导致额外的设备需求。 他还预测，这种低效率“将由少数几家非常大的制造商合理管理。”

随着阿斯麦自己也开始积极扩张，这种状况对于该公司而言将会非常关键。 EUV工具不能很快地装配在一起，仅仅是激光器所使用的镜片就需要12个月才能生产出来。 但阿斯麦仍计划明年将其生产能力提高到55台EUV工具，到2023年达到每年超过60台。 相比之下，该公司去年生产了35台EUV工具。

阿斯麦在扩张时几乎不会面临损失销售的风险。 该公司实际上EUV光刻设备领域仍然一家独大。 该公司第二季度收入同比增长21%，周三其预计第三季度收入将达到创纪录的53亿欧元，约合62亿美元，比华尔街的预期高出约13%。

现在的需求如此旺盛，阿斯麦的客户有时会要求在没有进行全面测试的情况下发货。 这是一个有利的状况，也反映在了阿斯麦的估值上：该公司的元气市盈率为42倍，是大型芯片设备同行应用材料(Applied Materials Inc., AMAT)、KLA和泛林集团(Lam Research Co., LRCX)的逾两倍。

Wennink周三表示，对于与中国的情况，该公司将不得不“静观其变”。 但在全球需求如此强劲的情况下，阿斯麦仍可以自己做出很多决定，即使是作为全球贸易战中的一枚棋子。