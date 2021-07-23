台海新中程协议精神呼之欲出

《旺报》社评

美国白宫印太事务协调官坎贝尔表态“不支持台独”，外界原期望美中互动将可改善，但紧接着美军行政专机五天内两度降落台湾、美众议院外交委员会通过抗中的“老鹰法案”，指示国务院将“驻美国台北经济文化代表处”更名为“台湾驻美代表处”，美副国务卿谢尔曼访中一波三折，最后虽然勉强敲定，但这次访问能达成什么效果，仍待后续发展。中美两强在“修昔底德陷阱”结构因素限制下，未来关系不容乐观。

重新建构美中台底线思维

尽管今日中国大陆与前苏联，在政经体制、经济规模与对外关系上，都完全不同，国际环境也产生很大的改变，但不可否认，美中之间的战略竞争愈演愈烈，相互之间的竞争、戒备、敌视程度，已赶上冷战时期的美苏关系，民进党对陆思维与政策又承接了冷战时代国民党的反共遗续。因而外界倾向从“冷战棋子”的角度，解读美国对台政策的转变，认为自1970年代以来延续40年的台海现状已经颠覆。

美方口头重申基于一中政策、三公报与台湾关系法的既有政策未变，但对台政策的实质内涵究竟是什么？最近又究竟发生了怎样的变化？应该是一个需要深究的问题。1990年代美国白宫国安会亚太事务主管李侃如曾以学者身分提出“台湾不独、大陆不武”的“中程协议”设想，已透露美国对华战略布局下对台政策的思考。

基本上可以总结出三点：第一，美方希望大陆放弃以武力夺取台湾的念头；第二，美方希望台湾放弃“独立建国”的念想；第三，美方希望两岸自行和平解决政治分歧，支持两岸对话。重要的是，当时美方认为大陆在经济开放、政治改革后，将逐步走向自由民主，美国只要维持在亚太地区的优势地位，两岸统一将是一个漫长的过程，未必违背美国的利益。

“中程协议”最终停留在学界倡议阶段，并未进入官方议程，也没有任何白纸黑字纪录，但回顾过去30年美中、美台及两岸关系的发展，可以察觉“中程协议”精神早已贯穿其中，并予以实践。美国以跷跷板原理维持两岸“分而不独、和而不统”，大陆掌握台海和平窗口期深化与台湾经济、社会的连结，并增强对台政治影响力。但这一切都因为美国对华战略转向，放弃“和平演变”大陆的想像而改变，“中程协议”的基点不复存在，台海不可避免陷入拉锯与波折中。

从和平竞争中比较做决定

当务之急是重新建构美国、中国大陆、台湾三方的战略默契与底线思维。“中程协议”的思维并未过时，但需要与时俱进修正内涵，并从中找到新的战略平衡点。可以从三个事实出发，重新建构三方默契：第一，美中实力地位即使逆转，仍然需要一段很长的时间，对抗心态是双方“被打压”与“被取代”焦虑感作祟，只要双方以追求长远的和平繁荣为念，“现状”就会被慢慢接受，双方可以更从容些；第二，北京对台以和平统一为优先，路线并未改变，日益升高的武备是因应台独风险，台湾是一个务实的社会，应会做出正确的抉择；第三，台湾多数民意不会轻易改变一中宪法架构，贸然实现“独立建国”。不愿意接受中国大陆体制但认同自己是中国人，仍是社会普遍认知。

基于上述三个事实，台海新版“中程协议”精神呼之欲出：第一，大陆继续坚持和平统一，用制度和政策争取台湾民心，不以武力胁迫方式实现统一，并乐见非官方性质的美台交流合作；第二，美国不支持、不鼓励任何形式的台湾“国家化”倾向，不改变美台非官方名义的互动模式；第三，台湾在维持“中华民国”宪法架构下“台湾地区”的同时，推动两岸民间交流，乐见两岸走向融合。

美中制度、价值、科技的竞赛刚刚开始，期待是一场良性、和平、有合作的竞赛，而不是动辄威胁、翻桌、叫骂的斗争。新版台海“中程协议”即便无法落实为白纸黑字，也应该转化为精神理念，指导各方政策路线。新版“中程协议”精神下，台湾人民可以从美国、中国大陆及红、蓝、绿的和平竞争中，自主比较、感受温度，做出最明智、理性的决定。