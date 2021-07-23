中美终须通往对话之路

香港01“01观点”

中国及美国政府周三（21日）公布，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）将于周日（25日）至周一（26日）访问中国天津，与外交部副部长谢锋及外长王毅会面。

美国国务院上周四（15日）公布，副国务卿谢尔曼将于7月18日至25日访问亚洲，行程包括日本、韩国和蒙古。在地理位置上，日、韩、蒙三国与中国毗邻，在双边关系上，中美需要对话的议题相当多，因此外界一直关注及追问谢尔曼的亚洲之行会否包括中国在内。但直至本周三，美国国务院及中国外交部才公布，舍曼将于7月25日至26日访问天津。

时间、地点、人选的考虑

除了公布时间相当迟之外，地点也值得留意。谢尔曼作为副国务卿，即美国外交的第二把手，官式地位不会低。其此行访问的东京及首尔皆为首府，但访问中国的地点却不是北京，而是天津。虽然外交部解释主要是出于防疫安排，但中美在安排的过程中磋商了什么，也不免耐人寻味。在中美关系方面，上周美国才就香港问题制裁了多名中联办官员，以及指控中国的网络攻击活动。谢尔曼访问中国之行迟迟未能成事，或许与两国自3月中美高层阿拉斯加会谈以来关系恶劣的背景有关。

但值得留意的是，3月阿拉斯加会谈中，美方代表包括国务院的布林肯、副助理国务卿Jonathan Fritz（费德玮）、国家安全委员会的沙利文、Laura Rosenberger（罗森伯格）等人，并不包括谢尔曼。事实上，谢尔曼在奥巴马政府期间任职国务院时，负责的主要是伊朗核谈判及朝鲜问题。故此谢尔曼此行作为拜登政府上任以来访问中国的最高级别官员，与主管中美关系的外交部副部长谢锋及外长王毅会面，很可能是为更高层次的对话铺路。

毋庸讳言，在台湾、香港、贸易、敏感科技等问题上中美持续角力，但正如本月时值基辛格秘密访华50周年，而明年2月21日，也即北京冬季奥运会闭幕后翌日，也为尼克逊破冰访问中国的50周年，中美两国不但会考虑是否要借此机会作记念表态，而半世纪前的破冰外交也的确提醒了我们，出色的政治家是足以突破矛盾，影响着中美历史的走向。更何况在中美作为世界大国的结构格局上，它们有更多的理由是走向对话与合作，而非对抗与冲突。