自由贸易还是公平贸易？从张忠谋一席话谈起

台湾《工商时报》社论

日前台积电创办人张忠谋于亚太经合会（APEC）线上领袖峰会，表达了他对当前全球半导体供应链发展的忧心。他指出，近年各国基于国家安全，希望晶片能自给自足，然而即使投资数千亿美元，所能得到的也只是成本昂贵的供应链，这样做只会让技术进步的脚步放缓。他直言：“追求自给自足的半导体供应链，结果相当可怕，只有基于自由贸易体系的供应链才是最佳的作法。”

张忠谋所谈的自由贸易，言浅易懂，与亚当斯密在国富论里所言无异，亚当斯密认为政府引导企业在国内投资，生产那些能从国外廉价输入的产品，这类政策是有害的。他又说，那些可以更便宜购买的东西，由自己生产，是不智的行为，因为哪一类产业值得投资，企业家所做的判断会比政府来得更明智。

亚当斯密的名言：“他们被一只看不见的手所引导，去促进了他们毫不意图的目的，他们虽然各自追求自己的利益，但往往比那些真想促进社会利益者，更有效的促进了社会的利益。”这段话是阐述自由贸易体系下，该生产什么产品，该投资什么产业，应交由市场那一只看不见的手来决定，这样的决定非仅有利于个别企业，也有助于国家经济利益。

由亚当斯密这一段自由贸易的论述，我们大概就可以明白何以张忠谋会认为半导体产业的发展，供应链的形成必须基于自由贸易体系，因为哪些制程适合在哪些地区，最好还是交由那一只看不见的手来引导，人为的干预，只会让成本提升，并使得技术进展放缓，对于企业或对于地区经济都是有害的。

今天半导体产业的发展如此迅速，技术进步如此之快，可以说是拜自由贸易之赐，因此也形成了如今的供应链，未来如果各国都想把那一只看不见的手运作了二、三十年的供应链搬回本国，非仅成本非常昂贵，也会使得技术进展放缓，如亚当斯密所言，这是有害的，而这也正是张忠谋认为相当可怕的原因。

自由贸易的思想虽源于18世纪，却直到20世纪二战结束后才得以实现，而倡议最力的莫过于美国，1947年在美国号召下展开关税暨贸易总协定（GATT）第一回合谈判，大幅调降四万多项产品的关税，直到1990年代总计展开了八个回合的多边贸易谈判，随后更成立了世界贸易组织（WTO），回顾自二战后的半个世纪，美国推动自由贸易可谓不遗余力，也正是如此，全球平均关税税率由战后的40％降至3％，随着全球贸易扩张，全球经济成长逐年攀高，诺贝尔经济学奖得主克莱恩曾估计，全球贸易成长速度大约是全球经济成长的1.5倍，贸易带动经济，于此可知。

随后的发展如同克莱恩的估计，贸易量的成长数倍于经济成长，1990至2000年为2.4倍，2001至2011年1.4倍，但随着美国贸易赤字扩大，近年美国开始以公平贸易取代自由贸易，无所不用其极的采取反倾销、反补贴、防卫措施来维护美商的利益，特朗普任内烽烟遍起，贸易战铺天盖地而来，保护主义幽灵又现，2016至2020年全球贸易成长率平均降至1.4％，为二战后成长最缓的时期，比全球经济成长率2.0％还低，更别谈什么1.5倍这件事了。

由前述统计可知，自二战后人类经济能日趋繁荣，半导体等产业能快速发展，全是拜自由贸易之赐，在市场那一只看不见的手引导下，投资、生产、贸易依据要素价格自然形成生产供应链，消费供应链，在产业关联的带动下降低了生产成本，提高了企业利润，创造了就业机会，让各国所得、社会福祉得以提升。可以这么说，二战后人类文明，经济繁荣得以达到颠峰，自由贸易居功厥伟。

然而，随着美国走向保护主义，处处以国家安全为名，破坏自由贸易体系的运行，全球经济为之动荡，川普还数次扬言退出世界贸易组织（WTO），他试图重组供应链、改变自由贸易法则，更恣意以所谓公平贸易惩罚他国，全球已为此付出极大的代价，可笑的是，美国念兹在兹的贸易逆差反而由2016年的7500亿美元（1万0185亿新元）飙升至2020年的9100亿美元，四年来风风火火倡议公平贸易，可谓损人不利己。

这些年，台湾执政当局总认为美国重组供应链将主导未来全球生产体系，总以为现行以中国大陆为主的全球供应链即将式微，总以为供应链可以拉回台湾，但这样的认知非仅过于乐观，而且有严重偏差。历史告诉我们，在自由贸易体系下，想以人为干预来改变市场法则是不会成功的，非仅奥巴马办不到，特朗普办不到，拜登也一样办不到。

张忠谋一席话让我们重温了亚当斯密所倡议的自由贸易，在二战后的70多年里，人类文明因自由贸易而繁荣，晚近也因公平贸易而纷乱，若我们相信自由贸易仍将主导未来，执政当局自应依循自由贸易的思维来做政策判断，否则，终将沦为美国公平贸易的祭品，那就太悲哀了。