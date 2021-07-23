来源：中时新闻网

作者：谭传毅

亚太地区形势诡异，一个不大的空间里，挤了太多航母与准航母，相关国家都在比赛谁的航母多。

一个国家到底需不需要航母，首要考虑应该是“需求”。例如亚太区域，中国周边国家像是日本与韩国，相互距离太近，根本无需航母就够着彼此，就不需要航母。真正需要航母的是美国，因为美国海军是全球海军，必须要有海上移动堡垒，才能全球作战。

中国也需要航母，因为中国在全世界都有贸易往来，海洋经济利益例如海上丝路，是中国海军所要保护的对象，自然需要航母。

比较美中航母的战斗力：第一，舰载机起降效率。目前舰载机起降有三：滑跃起降、弹射起降、垂直起降。以垂直起降效率最高，但是缺陷也是致命的，因为不能装满油料、也不能满载武器，作战半径也短。

第二，舰载机与飞行员数量。尼米兹级航母舰载机数量为75架，福特级航母更高达90架，而辽宁号航母36架，山东号航母48架。滑跃起降每小时40架，弹射起降高达150架。

第三，舰载机的种类必须很多元，除了战斗机，还要有固定翼预警机、反潜机、攻击机、电战机、直升机等等。滑跃起降航母明显无法搭载这么多的飞机。

第四，航母编队作战能力，包括各种战术战役整合战力、指挥官经验、小至士兵训练与纪律等等，中国航母舰员的经验还需要磨练。

从这些简单的比较就知道，中国航母距离美国航母还很远，唯一的保障是依托陆地武器击毁美国航母，这就是中国无惧在家门口打仗的原因。

最奇特的是英国，英国女王级航母打击群万里迢迢即将进入南中国海，之后可能长期靠泊日本。其所依赖的就是美国航母，英国海军的能力能否支援其遏制中国的政治目的？

英国女王号航母平均每日开销420万美元（571万新元），从5月1日到9月1日靠泊日本为止，除了女王号航母本身，再加上8艘打击群成员：一艘45级驱逐舰（另一艘返回）、两艘23级巡防舰、一艘综合补给舰、一艘油料补给舰、一艘核动力攻击潜舰、一艘美军驱逐舰、一艘荷兰驱逐舰。 三个月将花费7.6亿美元，占了2021年国防支出（560亿美元）的1.4%。未来如果长期留在亚太地区，这个国防大洞有多深，简直不敢想像。

若说英国以女王名义派遣航母打击群陈兵亚太，这就拖大了，反而有一点献丑的味道。