7．21施袭者重判 香港社会创伤未抚平

《明报》社评

前年7．21元朗袭击事件，其中七名涉案“白衣人”暴动罪成，分别判囚三年半至七年，是迄今判刑最重的反修例风暴案件。法治社会不能姑息暴力，没有任何借口可以将私刑暴力合理化，7．21袭击事态恶劣，惩罚必须反映案件的严重性。反修例风暴期间，社会陷入疯狂状态，不同阵营都有人推崇暴力，犯下各种严重罪行，给受害者以至整个社会，留下无法磨灭的烙印。时至今日，提到7．21袭击、马鞍山火烧人等案件，不少人仍然咬牙切齿，不满有人逍遥法外，即使部分案件有人定罪，亦难抚平创伤。今次审讯并未触及警方在7．21袭击中的表现及角色，事件对警民关系所造成的深远伤害，很难以一句“向前看”消弭。

暴动罪量刑须阻吓力 保卫家园非私刑借口

元朗袭击事件中，警方至今拘捕了63人，包括48名“白衣人”及15名“非白衣人”，这一次是首宗交予法院审讯并定罪量刑的相关案件，涉及八名被告。区域法院主审法官以“外貌明显不符片段中人”为由，判首被告无罪，其余七人皆因犯下暴动及有意图而伤人等罪行判囚，涉嫌在场指挥袭击的其中一名被告更被判监七年，鉴于区域法院最多只能对被告判囚七年，有关量刑实际已是主审法官能够判处的最高刑罚，法庭内外有人不满裁决，辱骂法官。

近年本港法院处理大量涉及政治的案件，不同阵营支持者对法院裁决反应两极，见怪不怪，然而市民不管持任何政治立场，都必须尊重司法。回看反修例风暴一系列涉及暴动罪的案件，判囚三至四年属常见量刑，以中大二号桥案为例，两名暴动罪成的学生，日前便分别判监三年九个月及四年半，本次7．21判刑，多名被告的刑期，大抵也在这一范围内。《环球时报》职员付国豪在机场遭禁锢殴打案，有被告暴动罪成判囚五年半，量刑较重，主审法官解释，机场是香港通往世界的窗口，案件令港人蒙羞。元朗袭击案，有被告判囚七年，法官指出犯人有指挥角色，重罚同样有根有据。香港是法治社会，被告不满判刑可以上诉，任何辱骂法官的言行，都是藐视司法，有损法治。

文明社会不容暴力，纵有不满、愤怒或担忧，也绝不等于可以诉诸暴力。反修例风暴打开了暴力的潘多拉盒子，各方各面都有人砌辞纵容、美化或合理化暴力，设法为己方的暴力行为开脱，肆意破坏商户说成是“装修”、滥用私刑伤人淡化为“私了”。7．21元朗袭击，本质是集体行私刑，若有人觉得家园安宁受滋扰威胁，大可求助警方，而不是聚众持械，前往车站“主动出击”，追打不同政见者，连刚巧路过的无辜者也被殃及，这根本不是自卫，更不能以“保卫家园”去合理化私刑暴力。由6．12金钟青年承认暴动罪，同年9月新城市广场乱事、再到之后的中大二号桥案件，过去一年法院就多宗暴动罪判刑，皆强调刑罚必须具阻吓性，7．21元朗袭击判刑，当然也要反映案件严重性，以儆效尤。

警民关系伤害深 心中刺不易拔除

反修例风暴期间，社会陷入歇斯底里状态，部分人士被暴力、政治与仇恨蒙蔽，犯下严重罪行，有人一失足成千古恨，亦有受害者因此留下很深的身心创伤，7．21袭击，有人遍体鳞伤留下终身伤疤，有人更出现创伤后遗症，至今仍要看医生；马鞍山火烧人案，两名凶徒在他人协助下潜逃外地，伤者严重烧伤，所受伤害同样是终身的。反修例风暴期间，发生大量严重违法行为，暴动、纵火、破坏、私刑、伤人案件多不胜数。除了有人畏罪潜逃，部分案件在举证认人方面亦困难重重，最终被检控的人只是凤毛麟角，即使成功将部分人治罪，也未必能抚平受害人的伤痛、还社会一个公道，然而当局仍须追查到底，尽力将所有涉案犯人绳之于法。

反修例风暴在社会划下很多伤痕，不同阵营支持者对不同伤疤，有不同侧重，但无可否认是，在很多市民心中，7．21袭击是一根扎得很深的刺，原因不独是集体私刑场面之骇人，还有警方的表现。7．21袭击，警方迟迟未有派人控制场面，处理备受争议，甚至惹来“警黑勾结”的质疑，监警会报告认为，警方没及时整理情报、错失不少处理事件的良机，几轮袭击都未见警方到场，“难免招致市民的不信任和谴责”，助长各种揣测。警方一直的说法，是当日大部分警力集中在港岛，应付示威者冲击中联办，元朗袭击发生时，999控制台因为数以万计报警电话打入而瘫痪，导致应变迟缓，然而时至今天，警方仍然未有公开说清楚当时的具体人力部署。

7．21袭击对警民关系造成了致命打击，从未真正复元，本次审讯，控方未有传召警员出庭，无助外界进一步了解当日警方的处理。警务处长萧泽颐日前表示，相信许多人对事件仍耿耿于怀，认同当日行动与一些市民的期望有落差，警方已作检讨改善，呼吁外界“向前看”，只是事件尚有这么多不明不白之处，人们未能释怀，即使愿意“向前看”，也很难拔走心中刺。