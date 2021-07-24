东奥疫情中登场 政治幽魂不散

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

东京奥运开幕，在新冠病毒威胁下，这么凄凉、冷清的奥运开幕恐是亘古以来的首次，2000多年前的希腊古代奥运，大概都没这么萧瑟。

但东奥对于日本真正的憾恨，可能还不在于新冠疫情，而是此刻的东奥相较1964年的东奥，日本已经失去了亚洲第一的头衔。1964年的日本，是一颗跃升的太阳，它的GDP排在全球第四，除了美国一枝独秀之外，它的前头只有英国与法国，而在两年之后的1966年，它一举将这两个二战战胜国击落，跃居全球第二。

日本更在10余年后的1980年代由傅高义写下的“日本第一”一书时，撼动了整个世界，包括一直保持在第一位置上的美国也开始了对它的警惕，除以高关税的贸易对付日本，还逼迫它签下著名的广场协议。

众所周知，日本随即在1980年代后期，历经了严重的经济泡沫，并开始步入了所谓的失去的10年、20年，以至于到现在都已失去了30年了。但让它尤其苦闷的是，2010年它竟失去世界第二与亚洲第一的宝座，被中国大陆一举超越后，还被愈拉愈远。

这种情境下，日本人对于追逐往日的荣耀，似乎也显得意兴阑珊，这次执政的菅义伟政府执意开幕，日本民众竟然反对举办的比例还是高达六成以上，整个社会的心理犹如一颗散发着余晖的落日，较之1964年东京奥运的意气风发，已完全不可同日而语。

奥运一直是人类追求和平的精神，从古代奥运举办的传说可知，希腊各城邦之间，就是藉由奥运暂时放下武器，谋求和平的可能，但现代奥运在19世纪末恢复举办后，奥运并未能消弭战争，并迄今依然是政治角力的场合。

上世纪发生了两次世界大战，而一次世界大战发生时，奥运才举办过五次，第六次即一战进行中的1916年奥运因此中断，二次大战亦然，中断了两次，1936年的柏林奥运虽举办，由于是希特勒的纳粹党办的，也差点被各国杯葛。二战后世界进入冷战，蒙特利尔、莫斯科、洛杉矶奥运都有国家杯葛。

就是1964年的东京奥运，也是政治角力场，当时台湾以中国自居，却在国际奥委会的强力运作下，被迫使用台湾为名，代表团举着英文“Taiwan”、中文“中华民国”的牌子入场。这个情况在上一届的罗马奥运就已发生，台湾举的牌子没有国名，而是“Under Protest”（抗议中）。

“抗议中”的罗马奥运，金牌大热门的杨传广只拿下男子十项运动银牌饮恨，但东京奥运他想要卷土重来雪耻却功败垂成，因为前一年十项运动改了记分规则，杨传广铅球、1500公尺、铁饼等弱项被扩大计分，强项却被缩减分数，最后他竟以第五名收场，东京同时成了他与台湾共同的伤心地。

现在政治论述与主张丕变，飞跃的羚羊纪政还在2018年推了东奥正名公投，想将“中华台北”改为“台湾”，幸好遭到否决，否则中华台北队恐怕连开幕式都无法出场。然而，历史开了个玩笑，以台湾之名入场，半世纪前就已实现过了。

这次的东奥相信应可顺利完成所有比赛，但全球的风云遽变，美中对抗加剧，美国政客包括参众两院议员都有人主张杯葛北京冬奥，奥运想要摆脱政治，真的很难！