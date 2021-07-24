台湾自产疫苗释疑 讲清楚很难吗

来源：台湾《联合报》

作者：陈雨鑫

高端疫苗遭爆料八成二疫苗遭退货，外界质疑疫苗效果堪虑，台卫福部食药署长吴秀梅第一时间受访指是“不良率”，但食药署下午又发布新闻稿指出，“媒体报道之百分之八十二成品遭退货并非事实”，食药署说明是针对五○L制程抗原浓度与其他批次有所差异，请高端提出证明，不影响安全性。

食药署新闻稿的说明非常专业，但“五○L制程抗原浓度”对缺乏疫苗制程知识的社会大众，并非白话文。高端疫苗通过EUA后，各种负面讯息不断，通常仅以“一纸声明”回应；让高端获得EUA的食药署，当然责无旁贷须解释，但两造都没把疑虑解释清楚。

自蔡英文说七月要打自产疫苗之后，高端疫苗始终无法摆脱政治护航的阴影，更不用说高端疫苗宣布六月十日公布第二期临床试验期中报告，食药署当天早上发布紧急授权条件；七月十九日，高端疫苗国际事务处长连加恩上广播节目大谈高端数据效果，下午食药署就通过高端紧急授权。

如今政府尚未公开EUA审查过程，民众已有疑虑，不但对高端疫苗产生重伤，食药署也被冠上包庇的嫌疑。高端与食药署的政治外衣已经上身，如果面对问题也不愿意直球以对，将核心问题讲得清，只会让风暴不断延续，折损台湾民众对自产疫苗的信心。

