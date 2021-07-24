疫情阴霾罩东奥 日本世卫齐豪赌

来源：明报

明报社评

东京奥运开幕举世瞩目，各方关注健儿表现，更关心这次奥运会否成为“新冠病毒大熔炉”。曾几何时，日本上下都期盼，国家可以藉着再度主办奥运，名利双收，未料遇上世纪疫情，即使押后一年举行，依然无法走出疫情阴霾，七成日本民众不信可以“安心安全”举办，不少国际卫生专家亦深以为忧。事到如今，东京奥运更似是一场豪赌，国际奥委会和日本政府坚持举办，世卫也押上注码，为东奥举行背书，倘若最终平安顺利，当然皆大欢喜，甚至成为未来如何“与疫共存”的一次示范；万一不幸触发严重疫祸，不仅国奥委和菅义伟政府背上恶名，世卫亦将成为众矢之的。

东京奥运低调开幕

日本好梦未能成真

1964年的东京奥运，被视为日本走出战败阴影、重返国际舞台的里程碑，并为之后二十年的繁华盛世揭开序幕。过去30年，日本经济长期低迷，“亚洲一哥”地位被中国取代，2011年3.11海啸核灾，更是一次沉重打击，前首相安倍晋三以振兴国家为己任，8年前东京申奥成功，日本政府和社会各界寄望甚殷，盼可重演半世纪前东奥的历史，标志国家复兴，振奋民心。2008年北京奥运，中国在全球舞台展示了大国实力，日本当局亦希望趁“东奥再临”，展示日本在多方面重新跻身顶级国家之列。

日本政府为东奥拨出超过150亿美元，若按官方审计数字，实际开销更可能多出一倍。日本当局原本的如意算盘，是以东奥为契机，为旅游业和经济注入强大动力，令日本在赛事期间成为国际政治舞台中心，同时更想挟主场之利，在奖牌榜击败中国，重夺亚洲第一宝座。过去数年，日本选手秣马厉兵，力争在乒乓球、羽毛球等中国传统强项，战胜中国健儿，然而一场新冠疫情，却令日本政府大失预算。

日方最初押注延后东奥一年，等待疫苗面世，期盼疫情缓和下来，只是好梦并未成真。变种病毒肆虐下，外国游客无缘赴日观赛，日本刺激旅游业大计泡汤；东奥大部分赛事闭门进行，民众未能入场打气，日本选手主场优势多少打折扣。昨天东奥开幕礼场面冷清，出席者不足千人，各国政要来宾数目大减，大国元首只有法国总统马克龙，美国代表只是第一夫人，连同世卫总干事谭德塞等，只有十多名来宾是外国政府或国际组织领袖，“奥运外交”不似预期，跟北京奥运及2012伦敦奥运各有约80国家领袖出席，相去甚远。这次东奥注定是“不一样的奥运”，不管结局是好是坏，历史学家未来都会将这届奥运，与疫情紧紧扣连。

东奥开幕前夕，日本疫情持续恶化，单日确诊直逼2000宗，日本民众非常担心世界各地选手、工作人员及记者云集，可能令东京成为“变种病毒大熔炉”，引发更严重的疫祸。国奥委和日本当局强调，防疫措施“可以做的全做了”，然而现场采访东奥的记者指出，当局的防疫安排，流于形式主义；去年初“钻石公主”号邮轮在日本爆疫，防疫混乱情况，同样叫人记忆犹新。最近日本一再有跟奥运相关的确诊病例，累计超过百宗，当中包括东奥义工，以及选手村内的外国参赛者，虽然暂无迹象显示病毒在选手村扩散甚或流入东京社区，然而有日本卫生专家已警告，选手村的防疫隔离气泡靠不住，某程度已经爆破。

群体免疫理论临考验

东奥控疫专家忧虑多

当下日本民间反对东奥声浪高涨，菅义伟政府逆民意而为，万一引爆严重疫祸，随时要躬身下台。当然，菅义伟不可能不清楚风险与利害，只是事已至此，不办东奥损失必定惨重，日本政府实际是在进行一场豪赌，押注奥运不会令当地疫情严重恶化。过去30多年，奥运愈益商业化，主办权合约向国奥委利益明显倾斜，只有国奥委有权宣布取消奥运，倘若东京弃办就要天价赔偿。国奥委九成收入来自转播费及赞助商，单是美国转播商所付的费用，就占国奥委总收入的四成，如果取消奥运，国奥委将损失40亿美元收入。国奥委不愿取消东奥，日本也不想之前已付出的百亿美元计开支付诸流水，坚持办下去，倘若侥幸疫情无大碍，至少可减少损失，问题是新冠疫情爆发一年半，发展从未如人所愿，倘若国奥委和日本政府赌输了，全世界都要付上代价。

东奥选手及相关人员来自五湖四海。当局强调，八成半入住选手村的各国代表团成员已接种疫苗，高接种率可成为阻止病毒流入社区及其他国家的防御网，有意见甚至认为，这是检验群体免疫理论的一次好机会，倘若成功，可为“与疫共存”注入强心针。问题是即使已打针的人，依然有机会受感染并传播病毒；选手出入不同地区，过程中的区隔防疫安排，是否滴水不漏，有待考验，其他相关工作人员打针情况，外界亦不清楚。《新英伦医学期刊》及《柳叶刀》关注东奥风险，质疑主办方并非根据科学证据做决定，又诘问世卫的角色和立场。东奥前夕，世卫总干事谭德塞终于表态，明确支持东奥举行，还说这是一个向世界传播“希望”的机会。倘若东奥最终顺利完成，未有引发更严重的疫情，也没有衍生更厉害的变种病毒，这当然最好，万一事与愿违，世卫难辞其咎。