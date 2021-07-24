塔利班续推进 阿富汗政府军改守重镇

来源：明报

因应塔利班在战场上不断推进，阿富汗政府军正改变战略，将兵力集中在最关键地区，包括首都喀布尔等主要城市、边境管制站和重要基建，但这相当于要放弃守卫其他地区，如何向公众交代将是一大难题。

美国国防部周三估计，塔利班目前控制阿富汗约一半的地区中心，并推进到17个省份首府的市郊，占全国总数一半。有阿富汗官员向路透社称，军队重新定位将有助扞卫具战略价值的领土和基建，包括一座在印度资助下建造的水坝和主要高速公路等。惟集结兵力意味要放弃守衞其他地区，或令当地社区感到被抛弃。

美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）周三指，阿富汗军队的战略将包括放弃地区中心，以保卫喀布尔等人口较多的中心。中央司令部司令麦肯齐（Kenneth McKenzie）提到，美国多年来对阿富汗军队如何在检查站部署人手感忧虑，包括在脆弱或战略价值不大的偏远或敌对地区。

拟科威特卡塔尔美军基地建屋 安置为美军工作传译员

另外，多年来为美军工作的阿富汗传译员，成为塔利班的狙击目标，有人被抓后遭斩首。随着美国计划下月底完成撤军，美国正加快撤走这些传译员及其家属，以免他们遭塔利班报复。《华尔街日报》引述美国官员指，当局正计划在科威特和卡塔尔两个美军基地兴建临时房屋和设施，安置多达3.5万名传译员及其家属至少18个月，让他们完成申请美国签证的程序，再到美国定居，估计整个准备工作将花费数亿美元，但现阶段与科威特和卡塔尔的安排尚未拍板。