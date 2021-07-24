中国将继续领先铁路科技

来源：香港01

01观点

本周二（20日），中国最新技术开发的高速磁浮交通系统正式于山东青岛下线。这项目云集了世界轨道交通领域最尖端的技术，最高时速可突破600公里，是现时地表上最快交通工具现时一般的民航客机时速大约在800至1000公里，这种新工具很可能成为介乎于飞机与高铁之间的新选择。

然而，对于这项具有划时代意义的创建，有一些人却不以为然，甚至批评它华而不实。诚然，如果从某些西方小国的角度，国土本来就有限，没有应用到最高程达600公里时速的磁浮列车的地方，研究与花费建造这样的列车自是多此一举。

更重要的是，大部分先进的西方国家都是以海权为主的海洋型大国，包括上一代的超大国英国和现在的美国都是以海洋霸权的典型模范。英国是个岛国自不用说，美国的地理位置也与海洋密不可分，东岸面向大西洋，西岸面向太平洋，通过这两边基本上可以到达世界大部分地区。对于这些海洋型大国，大量和重型的货物可以通过海路运输，而需要快速运输的货物和乘客则可以使用飞机。这也是为何像美国这么庞大的国家，仍然欠缺强大的铁路网络，地面运输也以飞机为主。而另一边，全世界的国际贸易中，也有八成都是以海运为主。

陆路运输在中国的重要性

与这些海洋性国家不一样，中国虽然也有很长的海岸线，但同时还有庞大不与海洋连接的腹地。由古至今，如何能够有效将物资在内陆腹地运送调配已经是当时挑政者的一大考验和难题。古代的君王劳师动众，开凿运河，无非也是便利于内陆的运输。时至今日，内陆的运输仍然是中国如何有效地利用腹心地带的重要关键。

在陆路运输上，运力与运速自然是两大指标。磁浮列车技术针对的主要是运速，是如何有效地调配人员流动于中国各省之间的重要工具。每年中国内地都有以亿计的人次乘坐高铁等路面工具穿梭于城市之间，路面运输直接影响到城乡之间的人口灵活性、城市间的商业往来等。因此，有效提高路面运输的速度，在中国而言从来都不可能是多余或是欠缺实用价值的事情。

更重要的是，飞机难以取代铁路在中国的重要性。中国的人口庞大而且有极高的流动性，飞机的运力不足以应付这么庞大的流量。而且，飞机的碳排放远比铁路要高，在现在减碳的风潮之下，铁路比起飞机更为有效。也可以说，未来中国会继续站在铁路研究技术的最前端。