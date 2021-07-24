谢尔曼为何非要访问中国？

来源：中时电子报

作者：罗庆生

原本因为不满会谈安排而取消的美国副国务卿谢尔曼访华行，在中国同意外交部长王毅会面后峰回路转。

事件的发展相当有戏剧性，凸显美中外交角力的尔虞我诈。中国安排外交部排名第五的副部长谢锋会谈，谢尔曼是美国国务院二号人物当然不接受。中国再同意王毅出面，表面上位阶更高，给了美国面子，实务上谢尔曼仍是先与谢锋会谈，再与王毅会面。而且众所周知，中国外交第一号人物是杨洁篪，王毅排名第二。

谢尔曼不会不知道这中间的委屈，但为何仍要访问中国呢？因为这步棋，是美国“抗中”大战略的重要安排。

美国联合盟友抗中，已经获得G7、北约、五眼联盟、日本的支持，甚至俄罗斯的总统普京，拜登都已经会面过。这些布局安排好后，剩下的就是与习近平的会晤，以展示美国联盟的庞大力量。

因此，“拜习会”才是美国抗中大棋局的收官之作。少了这一步，拜登这半年的努力都白搭。因为各国虽表态支持美国，但与中国的生意仍然照做，中国第二季GDP仍增长7.9%。拜登如果不能在外交领域得分，美国人迟早会质疑，“抗中”的成果到底是什么？

所以谢尔曼访华的任务重大，必须不失尊严的告诉中国，美国要的是什么，希望中国合作。正如美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）所说：“副国务卿打算利用这次接触，向中国展示和证明，什么是负责任和健康的竞争。”大家就是拭目以待吧。