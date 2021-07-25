为什么民进党失政，国民党也被边缘化？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

鸿海与台积电捐赠ＢＮＴ疫苗签约后，国民党主席江启臣要求蔡政府比照鸿海模式，同意南投等四县购买疫苗；蔡政府以疫苗政策要有整体思维，疫苗已足够等理由拒绝。台北市长柯文哲有意举债买疫苗，江启臣喊话邀柯一起去找蔡英文谈，柯文哲冷回“政治口水战等过这关再处理”。这一波疫苗攻防，民进党固然面临人心背离，而郭台铭获得人民感谢、柯文哲创造网络声量，国民党却有边缘化危机。

政府防疫失败，不同民调都显示民进党支持度崩坏，但国民党并未明显得利。即使新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕等蓝营首长防疫作为得到肯定，但个人声望却完全无法投射到国民党。在防疫、纾困与疫苗政策上，虽然江启臣讽刺说“国民党抽一鞭，民进党走一步的速度，让人民焦虑心急”，但国民党也缺乏有效作为，让民众对蓝绿阵营无法改变疫情窘况的集体失望，加深对既有政党无能的情绪反弹。

郭台铭购捐疫苗，“荣辱自负”地冲破蔡政府的阻碍与刁难，即使遭到苏贞昌的公然讪笑，绿营侧翼的抹红攻击，郭台铭仍然坚定推动，甚至以最后通牒公开要求会见蔡总统，终能打通政府层层关卡，促成疫苗采购；而鸿海永龄的成功，也反证蔡政府外购疫苗失败，更让“民间买不到”的谎言不攻自破。不论最后蔡政府如何收割抢功，郭台铭的努力与功德，民众都看在眼里。

相对的，国民党除了蹭郭董以争选票外，许多民众快要不知道这个在野党存在的意义了。江启臣急着率蓝营四县“逼宫”，就是希望能突破“无所作为”的印象，即使明知蔡政府不会点头，但再没有具体动作，人民更会忘了它的存在。何况江启臣还面对着党主席挑战者卓伯源的步步进逼；卓伯源参选声明直指国民党领导自我矮化，看不到重返执政动力，也缺乏在野监督的角色与力量。卓伯源能获多少支持尚待考验，但已增加了江启臣的压力。

蓝营空有十四县市执政权，并号称组成“抗疫联盟”，却连买疫苗都只叫得动南投、云林、花莲、台东四个县，得不到侯友宜、卢秀燕等大都首长相挺。而立院党团除了跟著名嘴叫骂外，完全施展不出任何反对杯葛的有效战略，更担心绿营与网军攻击红帽乱飞。即便民进党防疫失败，人民生计困难，国民党连动员施压为民众“争碗饭吃”的动作都做不出来。因此，人民对蔡政府再失望，国民党也争不到民众的信任。

尤其突兀的是，国民党前主席吴敦义最近出书，大爆2020总统大选众所皆知的“内幕”。然而，大疫当前，民心焦虑，吴敦义还在清算旧帐、诿过卸责，至于他留下的那些立委却不知道在这场抗疫中发挥了什么作用？这个时候，谁管国民党怎么输掉总统大选的？国民党已经沦落到连反对抗争都得不到民进党瞧上一眼的地步，党内还分裂相争、甩锅推责，如何挽回在一次次政党交锋下被边缘化的命运？

为什么民进党失分，国民党却未得分？除了民众党因素外，国民党最大的问题，还是党内个人私利胜过一切，遇事畏首畏尾，不敢承担。沦为在野党后，国民党逐渐看不到能挺住台湾的能力与主体性，只学到老派的反对党思维，除了叫骂，不知如何站到人民中间。尤其党主席如果格局太小，只以立院党团为战斗主力，未能把整个党和社会反民进党的力量组织起来，如何开创新局？这样的在野党，谁要选党主席，真的对这个社会重要吗？