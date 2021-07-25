来源：联合新闻网

作者：曾志超

近十年来台湾出口至中国大陆（含香港，以下均同）的比重约在四成上下波动，去年起比重快速成长，创历史纪录的43.9%，其中还有数个月超过46%，8月竟然高达46.4%之谱。换言之，台湾出口将近一半的金额，是由中国大陆贡献的。今年上半年仍然维持高比重，对大陆出口占比达42.8%，仅次于2010年上半年，创11年来新高水准。

观察台湾上半年出口大陆产品细项，金额最大的为“电子零组件”，占整体出口54%（其中光“积体电路”就占总出口的48%）；其次为“资通与视听产品”，约占一成的水准；第三为“光学器材”，比重为6.25%；第四则为“塑胶、橡胶及其制品”，比例约为6%。

由上可知，台湾出口至大陆的产品主要为中间产品为主；提供给中国大陆进行最终产品。吾等亦可由经济部的110年6月外销订单统计的“外销订单海外生产比”看出端倪，近年来整理三角贸易都超过五成，其中电机产品超过七成，资讯通信产品更超过九成之谱。两岸ＩＣＴ产业透过“台湾接单，海外生产”的模式，也让台商在“2020年中国外贸出口企业百强企业名单”中，前十名囊括六家。

该产业发展型态正两岸体现出全球化专业分工，在比较利益下，台湾专攻高价零组件；大陆利用极佳的生产要素优势，负责产品组装，虽大陆也积极推动进口替代，寻求关键零组件自给自足，亦驱动台商向更高阶产品升级，二者呈现既竞争又合作的关系。

两岸出口成长率呈现亦步亦趋的走势，显示二岸产业高度互补关系，共同合作下引领全球ＩＣＴ产业链，谁都难以取代对方的地位，片面的解读哪一方比较依赖另一方，都是不负责任的说法。

尤其是民进党的说词反复，马政府执政时代出口对大陆依存度达四成，民进党批评两岸签订ECFA等协议，让台湾经贸过度依赖对岸，称马英九是“亲中卖台”；待其执政后，蔡英文表示“台湾不能像过去一样，把所有的鸡蛋都放在同个篮子里，所以我们一直多方尝试，为台湾开拓更多机会。”

为降低对大陆市场的依赖，用尽所有资源推动新南向政策，惟对新南向18国出口比重却不增反减，2016年民进党执政时还有21.2%，去年以下滑至17.7%，今年上半年对其出口大增36.3%，比重也只有18.8%；并配合美国美中经济“脱钩”（decoupling）与供应链去中化政策。

结果在市场力量驱动力下，对大陆贸易依存度不断提高，民进党竟一改卖台说，“中国大陆出口贸易金额增加，是反映民进党政府积极推动产业升级转型，台湾产品竞争力大幅提升的结果。”原来这又是民进党政府的功劳啊！

作者是中华经济与金融协会副秘书长