伊朗缺水缺粮闹电荒 成候任总统挑战

来源：明报

伊朗西南部因食水短缺爆发逾一周示威骚乱，当局武力镇压造成至少八人死亡。最高领袖哈梅内伊上周五（23日）开腔，直言不能怪罪因为水源不足而示威的人，敦促官员解决危机，但亦强调示威者切勿为敌人“提供弹药”。伊朗在气候变化下长期乾旱和气温升高，加上政府数十年来对天然资源管理不善，诱发连年闹水荒，牵连农业、畜牧业，甚至导致停电。这一系列难题将成下周二（8月3日）履新的总统莱西（Ebrahim Raisi）任内的重要挑战。

示威者呼“口渴要水” 促官员下台

伊朗西南部的胡齐斯坦省（Khuzestan）自今年3月起受乾旱所苦，官方虽曾出动运水车和送瓶装水纾困，但只属杯水车薪，不少人抱怨官方没有根治水源管理问题。7月6日，阿拉伯部落领袖马尔万（Khalifah Marwan）带着一群农民、畜牧业者到省会阿瓦士（Ahvaz）与官员开会，斥对方造成缺水。他说：“我们不会离开这片土地，你们为我们带来洪水和乾旱使我们要迁徙。我们不会离开，这是我们祖先的土地。”其言论经社交网络广传，赢得民众广大共鸣。

阿瓦士、沙代甘（Shadegan）等至少20座市镇7月15日晚起民众开始为严重缺水而上街，示威者高呼“口渴、要水”，并要求当地官员，甚至是最高领袖哈梅内伊等当政者辞职。首都德黑兰、西部洛雷斯坦（Lorestan）的阿里古达尔兹镇（Aligudarz）和马什哈德（Mashhad），都分别有声援胡齐斯坦省的示威。中部伊斯法罕（Isfahan）附近农民也有抗议河道变干示威。

国际特赦指当局霰弹枪催泪气驱散

部分示威随即遭镇压。阿瓦士一名29岁阿拉伯裔摊贩上周三告诉《纽约时报》：“我们一直呼喊‘我们要水，只是水，我们没有水’。他们却动粗和用子弹回应我们。”网上还广泛流传片段，显示有妇人恳求安全部队停止枪击示威者，却被保安人员推撞殴打。国际特赦据所得资料称，保安部队动用自动武器、霰弹枪和催泪气驱散示威，至少8人遇害。伊朗传媒和官员则指摘示威衍生骚乱，“机会主义者”和“暴徒”向示威者和安全部队开枪，酿至少一名警员和3名青年死亡。

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）前日表示，当下胡齐斯坦省的“灾难”景况是多年缺水所累积，枪击及拘捕示威者徒添怒气和绝望。美国国务院发言人波特称，伊朗目前所遇至少50年来最严重旱灾，是政府多年来忽视、疏于管理水资源令问题变严重。她呼吁伊朗让人民在无惧受粗暴遇待或拘捕下，行使表达自由的权利。

哈梅内伊开腔反对指摘示威者

哈梅内伊前日（23日）发表讲话，告诫示威者切勿为敌人“提供弹药”，但同时承认水问题严重，反对指摘表达不满的人民。他说：“敌人会试图利用任何手段来攻击（伊斯兰）革命，这个国家和人民的利益，所以我们必须谨慎，不能资以藉口……人民表达不满，我们不能够作出批评，因为食水问题不是小事，尤其胡齐斯坦省酷热得很。”

经济学者归咎政府补贴致失衡

伊朗经济备受美国制裁和新冠疫情打击，国内工人和退休人士近月已为失业和通货膨胀示威，惟水危机料是新总统莱西的最棘手挑战。政府为了粮产和就业机会，鼓励需要大量用水的农业和工业。在政府大幅补贴下，人民滥用水电，伊朗著名经济学者阿勒胡塞尼（Sadegh Alhusseini）上周二就归咎政府补贴使水电费过廉，造成过度使用和浪费，并出现供求失衡。当局估计，今年全国产电不出5.5万百万瓦（MW），但在热浪影响下，需求却近6.6万MW。令情况雪上加霜的是，全国伊斯兰革命以来该国兴建水坝约达600座，使湿地乾竭，但由于天然水源不继，影响水力发电量。政府到2019年才首次禁止部分地区栽种耗水量高的农作物。莱西暂仅表示，就职后将委任“胡齐斯坦省特别总督”处理该省的水问题。